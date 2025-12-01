Спорт:

Зеленски след срещата с Макрон: Войната трябва да приключи възможно най-скоро

01 декември 2025, 18:07 часа 260 прочитания 0 коментара
Преди минути приключи срещата между президентите на Украйна и Франция Володимир Зеленски и Еманюел Макрон в Елисейския дворец в Париж, която продължи няколко часа. Двамата разговаряха насаме. Основната тема на разговорите са били прекратяването на войната и гаранциите за сигурност, обяви Зеленски след срещата. 

"Мирът трябва да стане наистина надежден. Войната трябва да приключи възможно най-скоро. Много сега зависи от активността на всеки лидер", подчерта Володимир Зеленски след срещата.

По-късно днес предстои да се проведат и разговори с други лидери.

Според съобщения Зеленски ще посети при визитата си във Франция и производствените мощности на френската аерокосмическа компания Dassault Aviation, която произвежда изтребителите Mirage 2000 и Rafale.

Снимка: Facebook/Володимир Зеленський

Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
