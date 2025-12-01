Портрет на протестиращия човек

"Протестираме и търсим лек, терапия за това, което ни се случва – липсата на справедливост и усещането, че системите са използвани за определени политически цели. Говорим за силовите структури, за правосъдието, за липсата на реформи, които би трябвало да стоят и като приоритети в бюджетната структура. Това означава, че обществото е наблюдателно, чувствително и интелигентно, а търпението му се е изчерпало". Това обясни пред БНР психологът Пламен Димитров в навечерието на втория протест срещу бюджет 2026 г. под мотото "Няма да позволим да ни ограбят!". Припомняме, че първият протест срещу финансите на държавата събра хиляди хора пред парламента и принуди управляващите да отложат бюджетната процедура. Настояването на опозицията, а и на протестиращите е бюджетът да бъде оттеглен, въпреки че бюджетите на ДОО и на НЗОК за следващата година вече минаха на второ четене през комисия, а големият бюджет на първо четене през пленарна зала.

Обединяващата сила

Според него обединяващата сила е тревожността, а под прротеста стоят много обществени състояния". "Чувствителността е обострена. Освен младите, които винаги са добри изразители на чувствата, които ги водят, стоят и много други хора, които не са съгласни с това, което виждат. Не могат да приемат, че това е реалността, към която сме тръгнали в европейското си развитие.

Според него бюджетът и начина, по който трябваше да бъде прокаран, очевидно създават това усещане за безобразност на реалността, в която живеем и всички реагират. Младите са винаги най-изразителните и автентичните.

