Над 10 компании се включиха в търга за доставка на втечнен природен газ

15 октомври 2025, 15:33 часа 535 прочитания 0 коментара
Над 10 международни компании се включиха в обявената от държавния обществен доставчик "Булгаргаз" тръжна процедура за доставка на втечнен природен газ през октомври и декември 2025 г. и януари и март 2026 г. на терминала в Александруполис, Гърция, съобщиха от дружеството.

За доставка на втечнен природен газ през месеците октомври и декември 2025 г. са избрани компаниите TotalEnergies и Metlen Energy & Metals, а за януари и март 2026 г. съответно Metlen Energy & Metals и Shell. Съгласно офертите на класираните участници и 4-те танкера ще бъдат натоварени на терминали за втечнен природен газ в САЩ.

За участие в тръжната процедура бяха поканени 37 международни компании (търговци и производители на ВПГ), които са заявили интерес към предходни търгове, провеждани от дружеството и успешно са преминали процедурата по одобрение на "Булгаргаз".

С успешното приключване на тръжната процедура и с включването на втечнения природен газ от Александруполис в енергийния микс, "Булгаргаз" осигури заявените му количества природен газ от българските битови и индустриални потребители за есенно-зимния сезон, увериха от дружеството.

