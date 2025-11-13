Ветото на президента падна, "Лукойл" вече може да бъде национализиран

Със 128 гласа "за", 59 "против" и без "въздържал се" Народното събрание окончателно отхвърли ветото на президента Румен Радев и прие повторно промените в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. С тях се разширяват правомощията на особения управител на "Лукойл", като му се дава възможност да се разпорежда с имуществото на компанията, без неговите действия да подлежат на административен или съдебен контрол. Промените предвиждат и възможност за национализация на рафинерията в Бургас.

Гласуването премина с подкрепата на депутатите от ГЕРБ, БСП, "Има такъв народ", "ДПС - Ново начало" и част от независимите народни представители, докато "Продължаваме промяната - Демократична България", "Възраждане", АПС и МЕЧ се обявиха против. "Величие" не участва в гласуването.

Само няколко часа след налагането на ветото, ресорната комисия по енергетика извънредно прие повторно законопроекта, а на следващия ден парламентът окончателно го утвърди. Сега президентът разполага със седем дни, за да обнародва закона в "Държавен вестник", след което той ще влезе в сила.

Дебатът

По време на дебатите опозицията остро разкритикува управляващите. Лидерът на МЕЧ Радостин Василев нарече закона "кражба" и "национализация по съветски модел", която според него цели да предаде контрола върху рафинерията на лидера на ДПС, санкциониран за корупция от САЩ и Великобритания, Делян Пеевски. Надежда Йорданова от ПП-ДБ заяви, че новите текстове създават предпоставки за злоупотреби, като се различават значително от германския модел, на който формално се позовават. Нейният колега Васил Стефанов добави, че държавата всъщност не назначава особен управител, а "особен собственик".

Йордан Тодоров от "Възраждане" прогнозира, че за особен управител ще бъде избран човек, близък до Пеевски, който ще управлява активите "като някакъв лорд". Той определи случващото се като "кражба от шепа политически лумпени" и предупреди, че България може да бъде осъдена на арбитражен съд. Според Красимир Манов от МЕЧ "това няма да завърши добре за държавата".

От страна на управляващите единствен Станислав Анастасов от "ДПС - Ново начало" защити промените, подчертавайки, че сделките за смяна на собствеността няма как да бъдат тайни, тъй като ще подлежат на одобрение от правителството.

Междувременно лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че вече е избран кандидат за особен управител, който ще бъде назначен веднага след като законът бъде обнародван. Новата процедура предвижда това да става по предложение на правителството и след съгласуване със Съвета по сигурността към Министерския съвет.