Под страх за доходите си след еврото: Спряха ли българите да купуват имоти

Икономическа несигурност владее участниците на пазара на имоти. Активността все още е налице, но темповете на купуване се забавят.

Пазарът в момента е спокоен и има изчакване. Всички следят накъде ще тръгне браншът в първите месеци на новата 2026 г. Това заяви Румяна Александрова, член на Управителния съвет на Софийската структура на Националното сдружение "Недвижими имоти".

Има застой в сделките за инвестиционни имоти, като търсенето по-скоро е насочено в посока жилища за лично ползване.

Страхове за доходите разколебават купувачите

Пряко влияние върху имотния пазар оказва трайно настанилата се икономическа несигурност, смята Александрова. "Ръстът на желаещите да закупят собствено жилище леко забави темпа си през последните седмици, тъй като работодателите не могат да обещаят повишение на заплатите. Този страх доведе до трудно вземане на решения и до изчакване", разясни експертът.

Тя обясни, че в момента сделки се сключват предимно за луксозни имоти в скъпите софийски квартали. Понякога при добра цена продажбата ставала за дни, тъй като подобни ексклузивни и трофейни имоти в престижните райони на столицата са малко и предлагането е силно ограничено.

Източник: БГНЕС

Първите месеци на 2026 г. ще са показателни

Брокерите у нас са на мнение, че посоката, в която ще поеме имотният пазар, ще стане ясна в първите няколко месеца от новата година. В бранша очакват лек спад на активността на имотния пазар, но го отчитат за нормално, тъй като такава е доказалата се практика и в останалите страни след влизането им в еврозоната. "Ако страната стартира добре новата година, ако хората не видят икономически ефект от депозитите в баките, те ще започнат да пристъпват и към друг вид сделки, стига и данъчната политика да бъде също благоприятна. За момента е така", заяви Румяна Александрова, цитирана от Фокус.

Александрова е на мнение че след приемането на еврото лихвите по ипотечните кредити ще се изравнят с тези в останалите страни членки.

"Нашите търговски банки, които са водещи в ипотечното кредитиране, са пълни с пари и са готови да раздават кредити, стига хората да съответстват на изискванията на ЕЦБ", коментира експертът.