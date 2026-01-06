Тръмп ще субсидира американските петролни компании, инвестиращи във Венецуела

Президентът Доналд Тръмп каза, че САЩ ще субсидират усилията на американските енергийни компании за възстановяване на петролната индустрия на Венецуела, тъй като администрацията му се стреми да убеди фирмите да инвестират в страната дни след залавянето на президента Николас Мадуро. В интервю за NBC News, цитирано от Блумбърг, Тръмп заяви, че проектът за разширяване на дейността на американските петролни компании в страната може "да заработи за по-малко от 18 месеца".

"Мисля, че можем да го направим за по-кратко време, но ще струва много пари. Ще трябва да се похарчат огромни суми пари и петролните компании ще ги похарчат, а след това ще получат възстановяване от нас или чрез приходи", каза Тръмп.

На въпроса дали е разговарял с висши ръководители на Exxon Mobil Corp, Chevron Corp и ConocoPhillips, Тръмп каза, че е "прекалено рано" да разкрие дали е водил някакви разговори, добавяйки, че "разговаря с всички".

Срещи с петролни компании

Министърът на енергетиката на САЩ Крис Райт планира да разговаря тази седмица с ръководители от петролната индустрия. Той ще присъства на конференцията на Goldman Sachs за енергетика, чисти технологии и комунални услуги в Маями тази седмица, на която е планирано да присъстват ръководители на Chevron, ConocoPhillips и други компании, според източници на Блумбърг.

Години на корупция, недостатъчни инвестиции, пожари и кражби са оставили петролните съоръжения на Венецуела в руини. Големите петролни компании показват на този етап слабо желание да възобновят дейността си там, а енергийни експерти казват, че съживяването на петролната индустрия на Венецуела може да бъде десетгодишен процес и да струва над 100 милиарда щатски долара. Chevron е единственият петролен гигант от САЩ, който все още оперира във Венецуела.

Тръмп не уточни колко, според него, може да струват усилията за възстановяване и разширяване на петролната инфраструктура на Венецуела, като каза само, че "ще бъде похарчена много значителна сума пари".

Американският президент също така заяви, че предвижда разширени енергийни потоци от Венецуела, които ще помогнат за "намаляване на цените на петрола". "Да имаш Венецуела, която е производител на петрол, е добре за Съединените щати, защото това поддържа ниска цената на петрола“, посочи Тръмп.