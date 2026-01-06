Инфлацията се забавя в двете най-големи икономики на еврозоната

Инфлацията в Германия се е забавила повече от очакваното през декември, като е достигнала 2,0 процента на годишна база. Това показват предварителните данни на Федералната статистическа служба на Германия Дестатис, публикувани днес. В същото време инфлацията във Франция се е понижила до най-ниското си равнище от седем месеца през декември, основно заради по-изразен спад в цените на енергията, според предварителните данни на Националния статистически институт ИНСЕЕ.

Инфлацията в Германия

Анализатори, анкетирани от Ройтерс, прогнозираха хармонизираният индекс на потребителските цени (ХИПЦ) в Германия да се понижи до 2,2 процента от 2,6 процента през ноември.

Основната инфлация, която изключва цените на храните и енергията, е намаляла до 2,4 процента през декември спрямо 2,7 процента през предходния месец.

Средногодишната инфлация за 2025 г. се очаква да достигне 2,2 на сто.

Инфлацията във Франция

Индексът на потребителските цени (ИПЦ) е нараснал с 0,8 на сто на годишна база през декември след увеличение с 0,9 на сто през ноември. Това е най-бавният темп на нарастване от май насам. Пазарните очаквания бяха за повторно ускоряване на инфлацията до 0,9 на сто.

Хармонизираният индекс на потребителските цени (ХИПЦ) също се е забавил неочаквано до 0,7 на сто през декември спрямо 0,8 на сто през ноември. Анализаторите прогнозираха показателят да остане без промяна.

Цените на енергоносителите са се понижили с 6,8 на сто през декември след спад от 4,6 на сто през предходния месец. В същото време хранителните стоки са поскъпнали с 1,7 на сто след увеличение от 1,4 на сто през ноември. При промишлените стоки спадът е бил по-слаб – 0,4 на сто при 0,6 на сто месец по-рано. Цените на услугите са останали без промяна на ниво от 2,2 на сто.

Инфлацията в еврозоната

Като цяло инфлацията в еврозоната се движи около целевото равнище на Европейската централна банка (ЕЦБ) от 2 процента, като се подсилва основно от повишението на цените в сектора на услугите. Очакванията са инфлацията в блока да остане близо до това равнище в обозримо бъдеще.