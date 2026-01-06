Цената на петрола пое в неочаквана посока след събитията във Венецуела

Цената на петрола неочаквано се понижи днес в сутрешната азиатска търговия на фона на очакванията за засилено предлагане на световния пазар и при очаквания за слабо търсене, след като пазарът прецени перспективите за засилване на добива на Венецуела след акцията на САЩ, при която бе задържан и отведен венецуелският президент Николас Мадуро, предадоха Си Ен Би Си и агенция Ройтерс.

Цените

Сортът Брент от Северно море, референтен за Европа загуби 0,23 на сто до 61,62 долара за барел.

Още: Орбан с прогноза за Венецуела и цената на петрола

Американският лек суров петрол поевтиня с 0,31 на сто до 58,14 долара за барел.

Американските удари срещу Венецуела, които доведоха до залавянето на Мадуро, не нанесоха щети на съоръжения за производство на петрол и рафинериите в страната.

Евентуално отменяне на санкциите на Вашингтон срещу Каракас може да отключи производството на няколкостотин хиляди барела на ден, обясни Хелима Крофт, ръководител на отдела за проучване на суровините в инвестиционната банка RBC Capital Markets.

"Ситуацията обаче, е непредсказуема при хаотичен сценарий на смяна на властта, какъвто се случи в Либия или Ирак“, добави Крофт.

Още: Повлияха ли събитията във Венецуела на цените на петрола: Говори Светослав Бенчев

На този фон Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК), от която е част и Венецуела, заедно с техните съюзници, обединени във формата ОПЕК+, решиха да поддържат добивите си на досегашните нива.

През 2025 г. цените на петрола спаднаха с над 18 процента, което е най-значителният годишен спад от 2020 г. насам, на фона на засилени опасения за свръхпредлагане.