Ново изследване разкрива тайна причина за изчезването на мамутите

Резултатите от изследване на зъбите на вълнести мамути потвърдиха теорията, че те са изчезнали поради недостиг на минерали, пише списание Quaternary Science Reviews. В изследването са участвали учени от Русия, Естония и Финландия. „В зъбите на сибирски мамути е открито рекордно съдържание на азот. Този факт косвено подкрепя направения по-рано извод, че причината за измирането на мамутите е минералният глад“, се посочва в съобщението.

Учени са анализирали 29 образеца дентин (твърдата част на зъба под емайла) на вълнести мамути и са открили най-високата концентрация на азотен изотоп, регистрирана някога в останки на мамути от цялото Северно полукълбо. Максималните стойности са установени в уникално находище – Волчя грива. Това е район с почва, богата на минерали, който е привличал големи тревопасни животни. Мамутите посещавали такива места, за да компенсират дефицита на минерали. Този извод подкрепя хипотезата, че причината за измирането на мамутите е липсата на жизненоважни химични елементи в храната им.

„Големите тревопасни животни са започнали да страдат от минерален недостиг, в тяхната диета имало явен химически дисбаланс. Изследваните останки на мамути показват, че много от тях са били болни. Провежданите от нас изследвания позволяват да се правят изводи и за екологията на съвременните бозайници, да се идентифицират признаци и причини за заболявания. На базата на комплексни и детайлни анализи можем да прогнозираме промени в околната среда в близко и далечно бъдеще и да предполагаме какви болести могат да възникнат в резултат на тези промени, за да бъде човечеството подготвено“, заяви професор Сергей Лещински от катедрата по палеонтология и историческа геология на Томския държавен университет (ТГУ).

Учени от ТГУ са работили с останки на мамути от три находища от късния плейстоцен (период преди началото на ледниковата епоха) в югоизточната част на Западносибирската равнина: Красноярски край, Томска област; Шестаково (Кемеровска област) и Волчя грива (Новосибирска област), където разкопки са провеждани между 1991 и 2021 г., пише БТА.