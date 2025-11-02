Любопитно:

Не средната заплата в страната, а друго да е мерило за доходите на българина

02 ноември 2025, 16:30 часа 518 прочитания 0 коментара
Не средната заплата в страната, а друго да е мерило за доходите на българина

От КНСБ подновиха призива си като измерител за политиката по доходите да бъде възприета така наречената заплата за издръжка, а не средната заплата за страната. Според лидера на синдиката Пламен Димитров в противен случай има риск от постоянно повишаване на инфлацията: "Определянето на заплатите със закон, обвързването им единствено и само към величина, която е аритметическа стойност, при това производна на заплатите, за които иде реч, е икономически несъстоятелно. Няма как всички да искаме да сме на средната заплата, независимо колко много сме прави да искаме това. Това е сигурна спирала на инфлация, няма как да не го признаем. Трябва да спре, но трябва да се замени с нещо друго, което не идва от заплатите, а идва от цените", коментира Димитров, цитиран от БНР.

Още: Пламен Димитров: За този бюджет по този начин, по който е конструиран, няма да се разберем

Лесно приложима методология

Снимка: iStock

Според определение, въведено от Международната организация на труда, заплата за издръжка е нивото на заплащане, необходимо, за достоен стандарт на живот. Методологията може да бъде лесно приложена от Националния статистически институт на база на данни от домакинските бюджети, смятат от КНСБ. 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Ето колко пари трябват месечно за тричленно семейство

По техни данни в над една трета от държавите в Европейския съюз политиката по доходите е обвързана със сумата, необходима за издръжката на живота, не със средната заплата, както е в България.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
КНСБ заплата средна заплата разходи за издръжка
Още от Икономика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес