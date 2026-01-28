Любопитно:

Необичаен завой в цената на петрола

28 януари 2026, 10:01 часа 312 прочитания 0 коментара
Необичаен завой в цената на петрола

Цената на петрола е с необичайно движение днес, след като различните сортове поеха в различни посоки, като европейският Брент отбеляза леко поевтиняване, а в същото време референтните американски контракти поскъпнаха на фона на засилването на опасенията за доставките, след като зимна буря прекъсна производството на суров петрол и спря износа от Мексиканския залив през уикенда, предаде Ройтерс.

Цените 

Фючърсите на суровия петрол тип Брент от Северно море спаднаха с 6 цента или 0,1 на сто до 67,51 долара за барел

Още: Рязка промяна в цената на петрола заради проблеми в САЩ

Американският лек суров петрол тип West Texas Intermediate поскъпна с 4 цента или 0,1 на сто до 62,43 долара за барел.

И двата бенчмарка отбелязаха ръст от около 3 процента вчера.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Анализатори и търговци изчислиха, че през уикенда американските производители са загубили до 2 милиона барела на ден, или около 15 процента от националното производство, тъй като бурята е натоварила енергийната инфраструктура и електропреносната мрежа.

Още: Ледена заплаха: Милиони американци в очакване на катастрофална буря

Няколко рафинерии по крайбрежието на Мексиканския залив пък съобщиха за проблеми, свързани със студеното време, което засили опасенията от прекъсвания в доставките на горива.

"Рисковете за доставките все още не са напълно изчезнали, посочват анализатори.

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
буря петрол САЩ цена на петрола доставки на петрол
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес