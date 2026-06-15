Цените на храните: Какво и как става зад кулисите - разкрития от браншовици и държавата

Предали сме конкретна информация на съответните органи – говорим за домати в случая. Има постоянен натиск от търговските вериги върху земеделските производители за по-ниски цени. Това заяви Цветан Цеков, председател на УС на Националната браншова камара "Плодове и зеленчуци", който добави: "Сигурно ще бъде така", след напомняне, че търговските вериги . Но Цеков каза, че сигналът за натиска върху доматите бил да се намали цената им с 15%. Това не означава, че няма да има промяна в цените извън т.нар. "Кошница с грижа" - защото някой трябва да плати крайната смекта, предупреди Цеков – ОЩЕ: Конкретни сигнали за натиск производител да намали цените: Разказ за колко става въпрос

Според Цеков, в много случаи натискът върху производителите бил да продават дори под себестойност: "Или сваляш цената, или няма да те продаваме". Председателят на УС на браншовата камара каза, че той лично бил делистван от търговски вериги, но нямал проблем – обаче имало производители, които много ги е страх и разчитат на партньорството с търговските вериги, за да могат да съществуват. Самия Цеков е доставчик на ябълки

Цветан Цеков поиска и да се направи детайлно проучване колко земеделски производители са оцелели след работата с търговски вериги. Държавата твърди, че е идентифицирала над 30 нелоялни търговски практики – ако ги пресече, това ще даде съвсем друга посока в отношенията с търговските вериги, обясни Цеков.

Раздаване на справедливост

Същевременно, земеделският министър Пламен Абровски посочи, че трябва да има справедливост в сектора и не можело българският производител да няма "правилната преговорна сила". Другите големи приоритети – да има контрол и да има качествена българска храна. "Като правителство ще гарантираме хубава храна", каза той.

"В началото беше много трудно, защото имаше страх" – така Абровски описа голяма среща с българските производители на храни. "За последните 30 години сме се наслушали на приказки и никой не ни е помогнал" - това бил отговорът на производителите. По думите му, двама производители са били натиснати да свалят цените с 15%, но не било свързано с "Кошница с грижа" - по думите на Абровски, на принципа "ако мине". Никой нищо не е правил последните 30 години, всичко е било пиар, добави той в сутрешния блок на БНТ.

Според земеделския министър, вече били взети мерки – и от КЗК щели да се справят.

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Абровски говори и за млечния сектор – според него, от проверяващите му било казано, че нямало как да се направи такава мащабна проверка. Обаче за 5 дни били влезли само 16 камиона внос с мляко, което, според министъра, било смешно на фона на над 260 предприятия в България в сектора. 33 000 тона или под 7% от произвежданото у нас са влезли до 1 юни в България (от началото на година), изнесе още данни Абровски. Той продължи с предаването на обяснения от контролни органи – по-евтино било да си върви вносът на мляко в България както досега.

Когато се разбра, че ще има контрол, започнаха "много странни движение". Докладвано беше как камион за пръв път минава с ферибота през Горна Оряховица, защото там няма ветеринари. Намерихме го в страната, поставен беше под карантина – слава Богу, всичко е наред, увери Абровски. Започнал се и транзит за Гърция – уж, обаче всъщност оставали в България, отивали в едно млекопреработвателно предприятие, продължи да разказва земеделският министър.

Той твърди, че млекопреработватели искали да няма контрол: "Това е все едно сутрин да тръгнете на работа, да ви спре полицай и вие да кажете: "Ама откъде-накъде, като отивам на работа". Никой никога не ги е контролирал ефективно. Помолих за справка какво влиза в мандрите – никой нищо не знае". Министърът добави, че проверката ще продължи до 19 юни, а от 20-ти почва да се прави анализ на риска. Ще бъде издадена заповед и, че на всеки 24 часа млекопреработвателните предприятия трябва да докладват на българската държава какво влиза при тях в суровини.

Тези думи на Абровски описват ситуацията с контрола: "Защо няма ежедневно докладване? Защо го правим за 3 месеца. Защо? Защото навремето така казаха". Земеделският министър се закани да има промяна и на законодателството - Наредбата за млечните продукти да е такава, че да знае потребителят какво яде.

И обещание: На по-късен етап щяла да бъде показана политическата отговорност защо нещата са такива, каквито са.

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