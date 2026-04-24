"Ново погребение в българската енергетика": Най-модерната ни ТЕЦ е пред закриване, твърди експерт

ТЕЦ AES Гълъбово - най-модерната, чиста и маневрена лигнитна централа в България - спира работа в началото на май, когато изтича договорът й с държавата. Причината е ясна за всеки, който следи сектора. Лигнитните ни ТЕЦ нямат никакви шансове за оцеляване на т.нар. "свободен пазар" на електроенергия, където се налага да плащат брутални цени за въглеродни квоти, тоест за удоволствието да работят и осигуряват стабилността на системата.

Това обяви в свой пост във Фейсбук Боян Рашев, експерт по околна среда, природни и енергийни ресурси.

"Самоубийствена европейска политика"

По думите му AES Гълъбово е най-чистата лигнитна ТЕЦ в България с над 98% пречистване на серните оксиди в димните газове, което означава, че реално не замърсява въздуха.

Експертът коментира, че централата има поне 40 години проектен живот, но само след 15 г. работа ще бъде изоставена.

"Безумно решение от всяка гледна точка. Причината е самоубийствената европейска политика, която зорлем прави неконкурентни ТЕЦ, работещи на местни въглища срещу ТЕЦ, които работят с вносен газ от страни като Русия и Катар. Унищожаваме си европейската енергетика и после се чудим защо всеки пък сме по бели гащи при поредната глобална енергийна криза", написа още Рашев.

Стотици остават без работа

Според него над 300 души - висококвалифицирани и високоплатени специалисти, сега ще се регистрират в Бюрото по труда.

"Поне 3-4 пъти повече работят като подизпълнители и във веригата на доставки на централата. Техните работни места също са непряко застрашени. Този факт сам по себе си е достатъчно драматичен, но съвсем не това е най-страшното", допълва той.

Ще се отвори огромна дупка в мощностния баланс

По думите му обаче големият проблем, който пряко засяга всички ни, е другаде.

"Цитирам новината: "Служебният енергиен министър Трайчо Трайков коментира темата, заявявайки, че производственият капацитет на американската централа може да бъде поет от държавната ТЕЦ „Марица Изток 2“ и електроенергийната система няма да пострада." Да, ама не. Изключително жалко е Министър Трайков, който по принцип е разумен човек, да направи толкова безотговорно изявление на изпроводяк", смята Рашев.

Той прилага графики на работата на двата блока на ТЕЦ AES Гълъбово от цялата 2025 г. и началото на 2026 г. до днес, като според него едно нещо прави впечатление - че тази централа никога не спира.

"Винаги поне един от блоковете на ТЕЦ AES Гълъбово е в действие, с изключение на само 2-3 дни в целия период от 16 месеца. Няма никакво значение, че в дълги отрязъци от време в системата има огромен излишък, цените на свободния пазар са около или под нулата и соларите се изключват. Централата работи нон-стоп. Причината е много проста и тя се вижда най-ясно на последната графика, която показва работата й в рамките на една седмица през януари: ТЕЦ AES Гълъбово се използва ежедневно от ЕСО за регулиране и балансиране на електроенергийната система на България", коментира енергийният експерт.

Според него режимът й на работа много повече напомня на газова ТЕЦ - толкова чести и бързи са промените в натоварването на блоковете й.

"Национално предателство", ако ТЕЦ-ът не бъде спасен

"Тъй като България не разполага с големи газови мощности, тя играе такава роля. Това е изключително сложно упражнение за централа, която е проектирана за базова мощност, но ЕСО реално така я ползва. Да, ТЕЦ Марица изток 2 може да покрие нуждите на системата като мощност през повечето време и може да се опита да функционира по подобен начин. Но там няма такъв опит, а и тя със сигурност е по-бавна и амортизирана. Освен това през зимата, а все по-често и през лятото, има цели седмици, в които и двете централи работят на пълна мощност. Това значи, че тези 670 MW на ТЕЦ AES Гълъбово ще отворят огромна дупка в мощностния баланс, която държавната ТЕЦ няма как да затвори", категоричен е Рашев.

Експертът подчертава, че ТЕЦ AES Гълъбово реализира тока си на регулирания пазар, но спирането й ще намали значително ежедневното предлагане на електроенергия в мрежата. По думите му това значи, че ще доведе до по-голям недостиг и съответно ще вдигне цената и на свободния пазар в дълги периоди.

"През 2019 г. България проспа възможността да договори изключение или дерогация за нашите лигнитни ТЕЦ и да гарантира работата им с плащания за капацитет, каквито има в Полша. Първата работа на новото правителство в енергетиката трябва да бъде спасяването на ТЕЦ AES Гълъбово чрез въвеждане на подобен механизъм поне за един от блоковете й. Според Фатих Бирол, директор на Международната агенция по енергетика "светът преживява най-голямата енергийна криза в историята". Ако точно сега новата власт допусне затварянето на ТЕЦ AES Гълъбово - един от фундаментите на енергийната ни сигурност и независимост - ще започне мандата си с действие или бездействие, което бих определил като национално предателство", категоричен е той.

"Най-бруталната икономическа екзекуция в новата ни история"

Тезата на Рашев се споделя и от Богомил Атанасов от "България може", който също коментира казуса.

"Изборите минаха, завесата падна, а зад кулисите "не-държавата" току-що натисна копчето за най-бруталната икономическа екзекуция в новата ни история. Затварят най-модерната ни и чиста въглищна централа – ТЕЦ AES Гълъбово. Днес Бюрото по труда официално обяви: ТЕЦ „AES Гълъбово“ започва масови съкращения. Над 350 висококвалифицирани енергетици се изхвърлят на улицата, защото централата спира работа на 8 май! Казват Ви, че е заради „зелената политика“. Лъжат Ви брутално в очите!", категоричен е той.

Според него причината е в политиката на САЩ, която цели енергийна зависимост на останалия свят от техните ресурси.

"Някой по-наивен ще попита: „Нали AES е американска корпорация, защо Америка да губи собствената си инвестиция?“ Желязната икономическа логика показва едно: в голямата геополитика корпорациите никога не губят! Те просто жертват една централа, която работи с наши, български въглища (и ни прави независими), за да превземат целия пазар. Когато останем без базова мощност, ние ще бъдем принудени в следващите 50 години да купуваме техния безбожно скъп втечнен газ (LNG), техните технологии и чужд ток. Корпорациите ще си приберат неустойките от договорите до последното евро, а на нас ще ни оставят дупката в системата. Те жертват пешката, за да Ви превърнат във вечни клиенти", коментира Атанасов.