НСТС ще обсъди минималната заплата за догодина

06 октомври 2025, 07:31 часа 358 прочитания 0 коментара
Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) ще обсъди новия размер на минималната работна заплата за 2026 г. Проектът на правителствено постановление предвижда от 1 януари догодина тя да стане 1 213 лв. или 620.20 евро вместо досегашните 1 077 лв. Кабинетът предвижда минималната заплата да се увеличи със 136 лв. или с малко над 12.5% спрямо сегашната й стойност. Минималната почасова заплата ще стане 7.31 лв. или 3.74 евро.

По-високият размер на минималната заплата ще увеличи доходите на близо 600 000 души.

Синдикатите и бизнесът не са единодушни за вдигането й. Макар и да се отчита известно сближаване на позициите, те не постигнаха съгласие за промяна на механизма за определянето й.

Промени за работещите родители

В дневния ред на НСТС e включено и обсъждането на Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда, внесен от Деница Сачева (ГЕРБ-СДС) и група народни представители. В средата на август Сачева обяви, че ще предложи законови промени, с които и родителите на ученици от 8 до 12 години да имат право на гъвкаво работно време през лятната ваканция.

Родителите ще имат право да предложат писмено на работодателя да промени за определено време продължителността и разпределението на работното им време или да преминат към работа от разстояние. В момента Кодексът на труда предвижда родител (осиновител) на дете до 8-годишна възраст да може писмено да предложи на работодателя изменение за определено време на продължителността и разпределението на работното му време.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Родители НСТС минимална работна заплата работно време
