Работодателска организация скочи срещу новата минимална заплата

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) настоява Министерският съвет да оттегли предложението за увеличаване на минималната работна заплата (МРЗ) за 2026 г. и да запази сегашния ѝ размер. Това е необходимо, за да се избегнат допълнителни дисбаланси на пазара на труда, да се поддържа конкурентоспособността на българската икономика и да се гарантира стабилен преход към еврозоната, посочва Асоциацията в свое становище.

Адекватен механизъм за минималната заплата

От АИКБ апелират в становището си в кратки срокове да бъдат предприети действия по отмяна на чл. 244 от КТ, който регулира минималните трудови възнаграждения и обезщетения, както и за изработване на адекватен механизъм за определяне на МРЗ, с реално и действено участие на социалните партньори в процеса, утвърждаващ договорното начало и на базата на обективни икономически критерии, отразяващи реалното развитие на икономиката, пазара на труда и покупателната способност, в изпълнение на европейското законодателство.

Още: Официално: Стана ясно колко ще е минималната заплата от 1 януари

Организацията изразява категорична позиция срещу предложението на Министерския съвет за увеличаване на МРЗ на 1213 лв. (620,20 евро) от 1 януари 2026 г., изтъквайки, че това представлява ръст от 12,6 на сто спрямо сегашния размер от 1077 лв.

Според Асоциацията това предложение, макар и представено като мярка за подкрепа на доходите на близо 600 000 души, игнорира сериозните икономически рискове и дисбаланси, които вече се проявяват в българския пазар на труда.

АИКБ настоява за преразглеждане на предложението и предлага да не се увеличава МРЗ за 2026 г., тъй като тя вече е нараснала изпреварващо през последните три години, надвишавайки значително обективни икономически показатели.

Още: Ръстът на минималната заплата в Румъния е впечатляващ