Войната в Украйна:

Работодателска организация скочи срещу новата минимална заплата

16 септември 2025, 16:04 часа 221 прочитания 0 коментара
Работодателска организация скочи срещу новата минимална заплата

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) настоява Министерският съвет да оттегли предложението за увеличаване на минималната работна заплата (МРЗ) за 2026 г. и да запази сегашния ѝ размер. Това е необходимо, за да се избегнат допълнителни дисбаланси на пазара на труда, да се поддържа конкурентоспособността на българската икономика и да се гарантира стабилен преход към еврозоната, посочва Асоциацията в свое становище.

Адекватен механизъм за минималната заплата

От АИКБ апелират в становището си в кратки срокове да бъдат предприети действия по отмяна на чл. 244 от КТ, който регулира минималните трудови възнаграждения и обезщетения, както и за изработване на адекватен механизъм за определяне на МРЗ, с реално и действено участие на социалните партньори в процеса, утвърждаващ договорното начало и на базата на обективни икономически критерии, отразяващи реалното развитие на икономиката, пазара на труда и покупателната способност, в изпълнение на европейското законодателство.

Още: Официално: Стана ясно колко ще е минималната заплата от 1 януари

Организацията изразява категорична позиция срещу предложението на Министерския съвет за увеличаване на МРЗ на 1213 лв. (620,20 евро) от 1 януари 2026 г., изтъквайки, че това представлява ръст от 12,6 на сто спрямо сегашния размер от 1077 лв.

Според Асоциацията това предложение, макар и представено като мярка за подкрепа на доходите на близо 600 000 души, игнорира сериозните икономически рискове и дисбаланси, които вече се проявяват в българския пазар на труда.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

АИКБ настоява за преразглеждане на предложението и предлага да не се увеличава МРЗ за 2026 г., тъй като тя вече е нараснала изпреварващо през последните три години, надвишавайки значително обективни икономически показатели.

Още: Ръстът на минималната заплата в Румъния е впечатляващ

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
работна заплата Заплати минимална работна заплата минимална заплата АИКБ
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес