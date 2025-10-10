Войната в Украйна:

Обявите за работа се увеличават през септември за първи път от месеци

10 октомври 2025, 13:54 часа 286 прочитания 0 коментара
Обявите за работа в България за месец септември бележат ръст. Това показва анализ на HR компанията и кариерен сайт JobTiger. Според данните броят на предложенията за работа се е увеличил с 2573 спрямо месец август, което представлява ръст от близо 6 процента. На годишна база също се отчита увеличение от 1 процент, което не се бе случвало от няколко месеца.

По сектори

Най-съществено увеличение на обявите спрямо август е отчетено в секторите "Счетоводство, одит, финанси" - със 75 процента, "Строителство" - с 56 процента, "Административни дейности" - със 7 процента, "Здравеопазване и фармация" - с 11 процента, и "Търговия и продажби" - с 2 процента. Спад в броя на обявите се наблюдава в секторите "Информационни технологии" - с 3 процента, и "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 10 процента, основно вследствие на приключването на летния сезон.

По отношение на дяловото разпределение, анализът не отчита съществени промени. Секторът "Търговия и продажби" остава водещ с 25 процента дял, следван от "Производство" - с 21 процента, "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 15 процента, "Логистика и транспорт" и "Административни и обслужващи дейности" – по 11 процента, "Строителство" - с 9 процента, и "Счетоводство, одит, финанси" - с 8 процента. Следват секторите "Информационни технологии" - с 6 процента, "Здравеопазване и фармация" - с 5 процента, "Маркетинг и реклама" - с 3 процента, и "Изкуство" - с 1 процент.

Според анализа, обявите за почасова заетост и непълно работно време представляват около 7 процента от всички. Повишеният интерес към тях се обяснява с търсенето на гъвкавост, съчетаване с учебни ангажименти, втора работа или нужда от допълнителен доход, като най-много подобни предложения има в секторите "Търговия и продажби", "Административни и обслужващи дейности" и "Ресторантьорство и кетъринг".

По градове 

Анализът показва, че по градове София продължава да е водеща с 40 процента от всички обяви за работа. Следват Пловдив с 10 процента, Варна - 7 процента, Бургас - 4 процента, Русе и Стара Загора - 3 процента.

 

Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
