Обрат: МАЕ промени прогнозата си за търсенето на петрол и газ

Глобалното търсене на петрол и газ ще продължи да нараства през следващите 25 години, ако не настъпи промяна в енергийната политика на държавите. Това се посочва в нов сценарий на Международната агенция по енергетика (МАЕ), представен в годишния доклад "Перспективи за световната енергетика“ , цитиран от Ройтерс. До тази година всички модели на базираната в Париж организация предполагаха, че потреблението на изкопаеми горива ще достигне пика си през това десетилетие.

Докладът отразява отслабващия ангажимент на правителствата към климатичните цели и забавянето на прехода към възобновяема енергия. Според анализа ако светът продължи по настоящия курс, няма да бъде постигнато съществено намаление на емисиите на въглероден диоксид.

"Климатичните промени губят значение - и то бързо - в международната енергийна политика, въпреки че 2024 г. беше най-горещата година в историята“. заяви директорът на МАЕ Фатих Бирол.

Още: Обрат с цената на петрола, въпреки новините от САЩ и Русия

Нови сценарии и прогнози

В доклада се представя сценарият "Текущи политики“, според който енергийните и климатичните мерки, вече в сила, ще останат непроменени през следващите 25 години. При това развитие търсенето на петрол ще нарасне от 100 млн. барела дневно през 2024 г. до 113 млн. барела дневно до 2050 г., подкрепено от авиационната, транспортната и нефтохимическата индустрия. Търсенето на природен газ също ще се увеличи, докато употребата на въглища ще достигне пик през това десетилетие и постепенно ще намалява. Електроенергийното потребление ще се повиши с около 40 на сто до 2035 г., като основният ръст ще дойде от развиващите се икономики в Азия, Близкия изток, Латинска Америка и Африка.

При сценария "Обявени политики“, който включва предложени, но неприети мерки, търсенето на петрол ще достигне пик от 102 млн. барела дневно до 2030 г., като половината от продадените автомобили през 2035 г. ще бъдат електрически.

Още: Как откриването на природен газ в българската част на Черно море ще повлияе на икономиката?

Влияние върху енергийния преход

МАЕ прогнозира, че почти цялото ново търсене на електроенергия ще бъде задоволено чрез възобновяеми източници. Основен принос за това ще има бързото разпространение на соларната енергия и инвестициите в зелени технологии.

"Почти цялото ново търсене на електроенергия - от растежа на производството, изкуствения интелект и преминаването към електромобили - ще бъде осигурено от възобновяема енергия“, казва пред "Файненшъл Таймс“ Брус Дъглас, изпълнителен директор на организацията Global Renewables Alliance.

Докладът беше публикуван в навечерието на климатичната конференция КОП30 в Белем, Бразилия, и предупреждава, че глобалното затопляне с 1,5 градуса по Целзий може да бъде надхвърлено в рамките на десетилетие.