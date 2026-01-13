Обрат с инфлацията в САЩ

Инфлацията в САЩ отново повишава равнището си през месец декември, след като статистическите "изкривявания", свързани със спирането на работата на правителството в страната, които изкуствено понижиха инфлацията през месец ноември, започнаха да отшумяват, предаде Ройтерс. Това затвърждава още повече очакванията, че Управлението за федерален резерв на САЩ (Фед) ще запази лихвените проценти без промяна този месец, допълва информационната агенция.

Данните

Общият индекс на потребителските цени (CPI) се повиши с 0,3 на сто през декември, обяви днес Бюрото по трудова статистика към Министерството на труда. Данните са в съответствие с очакванията на анализатори, анкетирани от Ройтерс, които прогнозираха същия ръст.

На годишна база инфлацията на потребителските цени в САЩ през декември остава непроменена в размер на 2,7 на сто, колкото беше отчетена и през ноември.

През периода от септември до ноември индексът на цените на потребителските цени е нараснал с 0,2 на сто, по оценки на Бюрото по трудова статистика.

43-дневното спиране на работата на правителството е попречило на събирането на ценови данни за октомври, което е принудило статистиците да използват т.нар. метод на пренасяне на данни (carry-forward - метод, използван когато няма актуални данни за даден период, като статистиците приемат, че цените са останали същите като предходния месец), особено за наемите, при изготвянето на отчета за инфлацията за ноември. Въпреки че цените за ноември бяха събрани, това стана едва през втората половина на месеца, когато търговците на дребно предлагаха отстъпки за празничния сезон.

Методът (на пренасяне на данни) е третирал цените от октомври като непроменени. Междувременно всеобхватните мита за внос, въведени от президента Доналд Тръмп, са довели до поскъпване на стоките и са създали проблеми с достъпността за домакинствата. Високата инфлация е подкопала рейтинга на Тръмп и се очаква да бъде ключова политическа тема през годината, в която Републиканската партия ще се опита да запази контрола си над Конгреса на предстоящите през ноември тази година междинни избори.

Ако бъдат изключени храните и енергийните ресурси, чийто цени са много променливи, т.нар. основна инфлация се повишава с 0,2 на сто през декември и с 2,6 на сто на годишна база (спрямо декември 2024 г.)

Ускоряването на инфлацията следва новините от миналата седмица, че безработицата е спаднала през декември, макар ръстът на заетостта да е бил слаб. Очаква се централната банка да запази основната си лихва в диапазона 3,5–3,75 на сто на заседанието си на 27–28 януари.

Ескалацията на напрежението между президента на Фед Джером Пауъл и Доналд Тръмп накара повечето икономисти да не очакват понижение на лихвите преди изтичането на мандата на Пауъл през май. Администрацията на Тръмп започна наказателно разследване срещу него, което той определи като „формален повод“ за оказване на натиск върху водещата от централната банка парична политика.