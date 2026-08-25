Официално: Канада налага ответни мита на САЩ (ВИДЕО)

От 8 септември Отава ще наложи мита от 15%, 25% и 50% върху 700 категории стоки от САЩ, стана ясно във вторник. Канадският министър на финансите Франсоа-Филип Шампан заяви: "Днес обявявам, че Канада ще отговори на американските мита долар за долар, ставка за ставка. За всеки продукт нашето мито ще съответства на американското мито върху същия вид канадска стока."

🇨🇦 BREAKING: Canada hits the U.S. with retaliatory tariffs



Starting September 8, Ottawa will impose tariffs of 15%, 25% and 50% on 700 categories of U.S. goods.



Canadian Finance Minister François-Philippe Champagne said:



“Today, I am announcing that Canada will match U.S.… pic.twitter.com/p1LagVDZ7h — NEXTA (@nexta_tv) August 25, 2026

Тарифите ще засегнат стомана, алуминий, мебели, облекло, домакински уреди, електроника и морски дарове. Анализаторите оценяват, че мерките ще засегнат около 4,5% от общия внос на Канада от САЩ.

Каквото повикало, такова се обадило

Тази стъпка е в отговор на новите мита на САЩ. В събота, 22 август, след провала на преговорите между двете страни, влязоха в сила наложените от Доналд Тръмп 50-процентни мита върху канадски внос на стойност около 20 милиарда долара.

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