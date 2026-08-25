Кабинетът "Радев":

Официално: Канада налага ответни мита на САЩ (ВИДЕО)

25 август 2026, 21:56 часа 1912 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Официално: Канада налага ответни мита на САЩ (ВИДЕО)

От 8 септември Отава ще наложи мита от 15%, 25% и 50% върху 700 категории стоки от САЩ, стана ясно във вторник. Канадският министър на финансите Франсоа-Филип Шампан заяви: "Днес обявявам, че Канада ще отговори на американските мита долар за долар, ставка за ставка. За всеки продукт нашето мито ще съответства на американското мито върху същия вид канадска стока." 

Тарифите ще засегнат стомана, алуминий, мебели, облекло, домакински уреди, електроника и морски дарове. Анализаторите оценяват, че мерките ще засегнат около 4,5% от общия внос на Канада от САЩ.

Каквото повикало, такова се обадило

Тази стъпка е в отговор на новите мита на САЩ. В събота, 22 август, след провала на преговорите между двете страни, влязоха в сила наложените от Доналд Тръмп 50-процентни мита върху канадски внос на стойност около 20 милиарда долара.

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Канада САЩ мита
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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