Официално: Подписаха за продажбата на руския дял от сръбската петролна компания

20 януари 2026, 10:44 часа 195 прочитания 0 коментара
Унгарската петролна компания MOL Group подписа основните клаузи на обвързващо рамково споразумение с "ГазпромНефт" за придобиване на 56,15% дял в сръбската компания НИС, съобщи MOL Group, предадоха сръбските медии. компании – "ГазпромНефт“ и "Интелиджънс“, които са дъщерни фирми на руския гигант "Газпром“, притежават общо 56,15 процента от НИС. Сръбското правителство притежава близо 30 на сто от акциите, а малките акционери – около 14 на сто.

Сделката

MOL и "Газпром" планират да подпишат договора за покупко-продажба до 31 март, се казва в изявлението, като се отбелязва, че сключването на сделката, наред с други неща, изисква съгласието на американските власти в лицето на Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC), както и на други държавни и регулаторни органи в Сърбия.

След приключване на сделката, MOL ще поеме значителни акционерни отговорности и управленски права в компанията, която управлява единствената нефтена рафинерия в Сърбия, като по този начин допълнително ще засили присъствието си на енергийния пазар в Централна и Югоизточна Европа, се казва в изявление на MOL.

Продажбата е в резултат на американските санкции, наложени на НИС на 10 януари 2025 г., които след като бяха отложени осем пъти встъпиха в сила на 9 октомври.

Заради нахлуването на Русия в Украйна Вашингтон поиска в началото на миналата година НИС да се освободи от целия мажоритарен руски дял в сръбската компания.

