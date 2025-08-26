Орбан към Украйна за руския петрол: Не може да влезете в ЕС чрез бомбардировки и заплахи

Дипломатическият скандал между Унгария и Украйна във връзка с руския петрол, който тече по нефтопровода "Дружба", ескалира. Предполагаемите "открити атаки" и заплахи на украинския президент Володимир Зеленски срещу Будапеща "няма да останат ненаказани", заяви унгарският премиер Виктор Орбан на 25 август. Думите му са в отговор на коментарите на Зеленски, който бе попитан дали Киев вече има по-голямо влияние върху Будапеща във връзка с украинския напредък към ЕС след ударите по "Дружба", и отвърна: "Винаги сме подкрепяли приятелските отношения между Украйна и Унгария. Сега основанията за приятелски отношения зависят от унгарската позиция".

Според унгарския външен министър Петер Сиярто това е било заплаха от страна на украинския президент.

Всичко това се случва, след като на три пъти украински дронове и ракети поразиха обекти на руския петролопровод "Дружба" - два пъти по разпределителната станция "Унеча" в Брянска област и веднъж по станция "Николско" в Тамбовска област на Русия. Ударите бяха насочени в тази част на съоръжението, която доставя руски суров петрол за Унгария и Словакия. Потокът от руски петрол към Германия не беше засегнат. Будапеща и Братислава побесняха и поискаха от ЕС да вземе мерки срещу Киев, а Унгария първа заплаши Украйна - че може да ѝ спре тока.

Орбан: "Президентът Зеленски открито заплаши Унгария"

Снимка: Getty Images

"Беше напрегнат уикенд. Президентът Зеленски открито заплаши Унгария. Той призна, че газопроводът "Дружба" не функционира, защото не подкрепяме членството им в ЕС. Това също доказва, че унгарците са взели правилното решение", заяви Орбан, добавяйки, че Украйна "не може да се присъедини към ЕС чрез изнудване, бомбардировки и заплахи".

"Сянката на заключенията на Зеленски ще бъде дълга", каза Орбан, цитиран от Magyar Nemzet.

На 24 август, в отговор на твърденията на унгарския външен министър Петер Сиярто за "заплахи" от Киев, украинският външен министър Андрий Сибиха написа в X, че не Будапеща трябва да казва на украинския президент какво да казва или прави. Преди това Сибиха беше пратил Сиярто да се оплаква на "приятелите си в Москва" заради допуснатата през годините зависимост от руския петрол.

"Ще отговоря по унгарски начин. Няма нужда да се казва на президента на Украйна какво да прави или казва, или кога. Той е президент на Украйна, а не на Унгария", заяви Сибиха.

След последните удари по дружба все още потокът на петрол към Унгария и Словакия е спрян.

