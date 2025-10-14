Войната в Украйна:

Завлече я в тълпата: Били Айлиш стана жертва на агресивен фен (ВИДЕО)

14 октомври 2025, 14:20 часа 0 коментара
Певицата Били Айлиш бе съборена на земята от зрител по време на концерт в Маями, съобщават американски издания. Инцидентът се разигра в четвъртък вечер в рамките на турнето ѝ Hit Me Hard and Soft, провеждащо се в зала Kaseya Center, и бе запечатан в множество видеа, заснети от присъстващи фенове.

На кадрите се вижда как 23-годишната носителка на „Грами“ се усмихва и общува с публиката, приближавайки се към феновете, разположени зад металните бариери пред сцената. Внезапно обаче мъж от тълпата я сграбчва за ръката и я дърпа силно към себе си. В резултат на това неочаквано движение Айлиш губи равновесие, завърта се и пада на сцената.

Охраната реагира мигновено – нападателят е бързо отведен от зоната пред сцената, а на Били Айлиш е оказана помощ да се изправи. Видеозаписите показват как певицата, видимо разстроена и ядосана, отмята косата си и напуска сценичната зона без да коментира случилото се.

Инциденти на живи изпълнения

Към момента от страна на екипа на Били Айлиш няма официален коментар относно инцидента. Предстоят още два концерта на певицата в същата зала — в събота и неделя вечер — но остава неясно дали тя ще продължи обичайната си практика да се приближава до публиката по време на изпълненията си.

Инцидентът с Айлиш е поредния такъв на фона на нарастваща вълна от агресивни прояви срещу изпълнители на живо. През последните месеци артисти като Биби Рекса, Хари Стайлс и Келси Балерини също станаха жертви на атаки от страна на зрители — тенденция, която повдига сериозни въпроси за сигурността на сцената.

Ева Петрова
