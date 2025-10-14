Ути Бъчваров стартира есенно турне на паркинги на Kaufland в 5 града

Тази есен е посветена на Добрата храна, а Ути Бъчваров ще учи малки и големи как да я приготвят вкусно и лесно. Турнето на кулинарната звезда ще започне в Русе – кв. "Дружба", бул. "Христо Ботев" 38 (19 октомври) и ще продължи в Пловдив - бул. "Освобождение" 47 (25 октомври), Стара Загора- ул. "Стамо Пулев" 2 (26 октомври) и Сандански (1 ноември). Финалът ще се проведе в София – кв. „Военна рампа“ (2 ноември). Всички събития ще се провеждат на паркинги на Kaufland, ще са с вход свободен и начало – 11 часа.

Есенното турне на Ути Бъчваров е част от кампания, посветена на значението на добрата храна за учениците, и се организира съвместно от ритейлъра и производителя на пилешко месо – „Градус“.

На място посетителите ще могат да опитат ястия от прясно пилешко месо, да научат нови рецепти и дори сами да се включат в приготвянето им. Специален акцент в програмата ще са децата, които също ще имат възможността да приготвят сами вкусни и лесни рецепти, с които да разнообразят менюто и дори – кутията си за обяд. Всяко събитие ще е съпътствано с много забавления и с томбола с награди.