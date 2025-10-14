Откриха кокаин в полицейско управление в Благоевград

В Благоевград се води разследване за кокаин, открит в сградата на Второ районно управление. Действията се извършват под надзора на Районната прокуратура в града.

Случаят е от края на миналата седмица. Информацията за скрит наркотик в полицейското управление е подадена по време на разпит от обвиняем, след което служители на МВР извършили проверка. При огледа те открили кокаина, укрит в кухина на вратата към преходното помещение за ареста.

Кой скри кокаина?

За инцидента е уведомена прокуратурата, която ръководи разследването. Засега не е ясно кой е скрил наркотика и дали в случая са замесени полицейски служители. Още: С българска следа: Две европейски държави разбиха наркомрежа

Инцидентът идва само дни след като полицай от Петрич бе арестуван по подозрение, че е част от престъпна група за производство и разпространение на канабис. Заедно с него е задържан и известен търговец на дрога от село Беласица. Още: Заради халюцинации: Пиян британец на кокаин падна от седем метра

Преди два дни при полицейска акция край санданското село Виногради бяха намерени близо 10 килограма сух канабис.