Германия отчете най-висока инфлация за годината

Инфлацията в Германия се е ускорила за втори пореден месец през септември, достигайки 2,4 процента, потвърдиха публикувани днес окончателни данни на Федералната статистическа служба Дестатис, цитирани от БТА.

Индексът на потребителските цени (ИПЦ) се е повишил с 2,4 на сто на годишна база след увеличение от 2,2 на сто през август. Статистическата служба потвърди оценката, публикувана на 30 септември. Инфлацията е най-висока от декември миналата година, когато достигна 2,6 процента.

Инфлацията, измерена чрез хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ), се е ускорила рязко до 2,4 процента, както се очакваше, спрямо 2,1 процента през август. Показателят е най-висок от февруари, когато бе 2,6 процента.

Базовата инфлация, която изключва цените на храните и енергията, се е покачила до 2,8 процента спрямо 2,7 процента. Както ИПЦ, така и ХИПЦ са се повишили с 0,2 на сто на месечна база през септември, след като се покачиха с по 0,1 на сто през август, което съответства на първоначалните оценки.

