"Погром над гражданите и подарък за олигархията": ПП искат Йотова да наложи вето на бюджет 2026

Лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев призова президента Илияна Йотова да наложи вето на бюджетите на НЗОК, ДОО и на държавата за 2026 г. Според него текстовете на им съдържат няколко противоконституционни разпоредби. По думите му приетият бюджет е погром над българските граждани, погром над българския бизнес и подарък за българската олигархия. От "Продължаваме промяната" ще пуснат и петиция срещу бюджета, в който да се подпишат българските граждани.

"Това правителство работи за олигархията, а не за българските граждани", заяви Василев.

Какво липсва в бюджета?

Бившият финансов министър обърна внимани, че в бюджета липсват текстовете за детската болница, които досега са били във всеки бюджет от 2022 г. насам, независимо от политическите кризи и политическите противоборства.

"За първи път имаме партия в лицето на "Прогресивна България", която отказа да гласува текстове за детската болница. Текстовете за изграждане и ремонти на манастири и джамии, които присъстват във всеки бюджет от 2022 г. насам, също не присъстват в този бюджет, пак заради "Прогресивна България", каза Василев.

Кой ще раздава парите за общините?

"Продължаваме промяната" изтъкнаха, че текстовете за общинските проекти, които от 2024 г. са във всеки бюджет, за първи път ги няма.

"За първи път имаме ситуация, в която един министър еднолично ще се разпорежда с 1 млрд. евро за общините и ще решава коя община колко средства ще получи, кога, дали и при какви условия", заяви Василев.

Той определи това като подмяна на управленския мандат, който българските граждани са гласували на Румен Радев и "Прогресивна България". ОЩЕ: Бюджет 2026 е факт: Какво се променя за заплатите, общините и данъците