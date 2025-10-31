Войната в Украйна:

Още преди санкциите на Тръмп: Износът на руски петрол закъсва, "Газпром" с нова колосална загуба

31 октомври 2025, 08:02 часа 376 прочитания 0 коментара
Още преди санкциите на Тръмп: Износът на руски петрол закъсва, "Газпром" с нова колосална загуба

Новите американски и европейски санкции и ограничения що се отнася до руския суров петрол явно оказват все по-голям натиск, като той дори още не е оценен, защото трябва да мине време. Но вече е ясно дори преди тях - руският износ на суров нефт е спаднал до най-ниското си ниво от 2022 година насам.

Данни на компанията за енергийни анализ Vortexa сочат, че износът на руско петрол по море е намалял до 1,89 млн. барела на ден за първите 26 дни на октомври, което е невиждано от началото на 2022 година. При това тези данни всъщност не отразяват какво става след налагането на санкциите на САЩ срещу "Лукойл" и "Роснефт", които бяха обявени на 23 октомври. Само износът на дизел показа леко увеличение, докато общите доставки намаляха поради намаления износ на мазут и нафта, особено от балтийските пристанища след украинските атаки срещу руското пристанище Уст-Луга. Лошите метеорологични условия също изиграха роля. - Още: "Чакахме доста дълго": Тръмп наложи тежки санкции на "Роснефт" и "Лукойл" (ВИДЕО)

Bloomberg отбелязва, че новите санкции на САЩ срещу Роснефт и Лукойл добавят несигурност, принуждавайки търговците да забавят доставките и да променят схемите за плащане - Още: "Ну, погоди": Западните санкции срещу руския петрол работят*

В същото време САЩ активно изтласкват Русия от световните енергийни пазари. Министърът на енергетиката на САЩ Крис Райт заяви, че Вашингтон е готов да замени Русия като доставчик на петрол и газ за Китай, ако Пекин реши да намали вноса на руски енергийни продукти. Най-голямата индийска рафинерия, Indian Oil Corp, също се готви да замени руския суров петрол с американски доставки, а в Германия мислят да национализират германските активи на "Роснефт".

Междувременно "Газпром" отчете загуби от 170 милиарда рубли през първите 9 месеца на тази година - потресаващ колапс за това, което някога беше диамантът в енергийната корона на Русия.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Газпром руски газ война Украйна санкции Русия руски петрол
Още от Икономика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес