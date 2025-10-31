Още преди санкциите на Тръмп: Износът на руски петрол закъсва, "Газпром" с нова колосална загуба

Новите американски и европейски санкции и ограничения що се отнася до руския суров петрол явно оказват все по-голям натиск, като той дори още не е оценен, защото трябва да мине време. Но вече е ясно дори преди тях - руският износ на суров нефт е спаднал до най-ниското си ниво от 2022 година насам.

Данни на компанията за енергийни анализ Vortexa сочат, че износът на руско петрол по море е намалял до 1,89 млн. барела на ден за първите 26 дни на октомври, което е невиждано от началото на 2022 година. При това тези данни всъщност не отразяват какво става след налагането на санкциите на САЩ срещу "Лукойл" и "Роснефт", които бяха обявени на 23 октомври. Само износът на дизел показа леко увеличение, докато общите доставки намаляха поради намаления износ на мазут и нафта, особено от балтийските пристанища след украинските атаки срещу руското пристанище Уст-Луга. Лошите метеорологични условия също изиграха роля. - Още: "Чакахме доста дълго": Тръмп наложи тежки санкции на "Роснефт" и "Лукойл" (ВИДЕО)

Bloomberg отбелязва, че новите санкции на САЩ срещу Роснефт и Лукойл добавят несигурност, принуждавайки търговците да забавят доставките и да променят схемите за плащане - Още: "Ну, погоди": Западните санкции срещу руския петрол работят*

В същото време САЩ активно изтласкват Русия от световните енергийни пазари. Министърът на енергетиката на САЩ Крис Райт заяви, че Вашингтон е готов да замени Русия като доставчик на петрол и газ за Китай, ако Пекин реши да намали вноса на руски енергийни продукти. Най-голямата индийска рафинерия, Indian Oil Corp, също се готви да замени руския суров петрол с американски доставки, а в Германия мислят да национализират германските активи на "Роснефт".

Междувременно "Газпром" отчете загуби от 170 милиарда рубли през първите 9 месеца на тази година - потресаващ колапс за това, което някога беше диамантът в енергийната корона на Русия.