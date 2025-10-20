Войната в Украйна:

20 октомври 2025, 06:04 часа
Тръмп удря с мита и Колумбия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп възнамерява скоро да обяви въвеждането на мита върху стоките от Колумбия. Това обяви снощи американският сенатор републиканец Линдзи Греъм, цитиран от световните агенции. Греъм, който е смятан за близък съюзник на Тръмп, написа в социалната мрежа „X“, че е обсъдил с Тръмп възможни мерки срещу страни, които според администрацията във Вашингтон подпомагат контрабандата на наркотици в САЩ.

Мащабни мита срещу Колумбия

Според сенатора американският президент му е казал, че възнамерява да предприеме мерки срещу лица в Колумбия, занимаващи се с търговия с наркотици.

„Днес или утре той ще обяви мащабни мита срещу Колумбия“, подчерта Греъм.

Тръмп снощи обвини президента на Колумбия Густаво Петро в насърчаване на производството на наркотици, както и обяви прекратяване на финансовата подкрепа на САЩ за южноамериканската страна.

Тръмп също така подчерта, че е възможно САЩ да предприемат силови мерки срещу Колумбия, ако нейните власти не се активизират в борбата с производството на наркотици.

Припомняме, че президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви налагането на нови мита върху вноса на дървен материал и мебели. Ставките ще бъдат 10 на сто за дървесина и 25 на сто за кухненски шкафове, мебели за баня и тапицирани мебели, предаде Ройтерс. Мерките са част от по-широк пакет, включващ високи мита върху патентовани фармацевтични продукти и тежкотоварни камиони, представен миналата седмица. Тарифите ще се увеличат допълнително от 1 януари догодина – до 30 на сто за тапицирани мебели и до 50 на сто за шкафове и обзавеждане за баня, внесени от страни без търговско споразумение със САЩ. 

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
Доналд Тръмп Колумбия търговска война митата на Тръмп мита Тръмп
