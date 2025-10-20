Формулата за мир според Зеленски: Руснаците – на тъмно и да погладуват, за да свалят Путин (ОБЗОР - ВИДЕО)

"При достатъчно натиск, той (Путин) ще е готов (за мир). Във всички случаи той се страхува от своя народ. Повече натиск върху него и недотам удобен живот за народа му и те (руснаците) ще окажат натиск върху него. Той се страхува само от собствения си народ, защото иска да е президент доживот. Затова има нужда от обществена подкрепа (в Русия), затова залага на продължаване на войната". Думите са на украинския президент Володимир Зеленски, който изрично уточни след тях, че ще е хубаво, ако руският диктатор Владимир Путин все пак се съгласи да преговаря наистина за мир в Будапеща. Зеленски обаче не вярва, че Путин е готов за това – Още: Украйна дава на Путин земя за мир: Тръмп и Зеленски с различни отговори на този въпрос (ВИДЕО)

Putin wants to be president until death, so he fears his own society, – Zelensky.



”He needs support, so he is counting on the continuation of this war“. pic.twitter.com/C4R8Rn3uGa — NEXTA (@nexta_tv) October 19, 2025

Формулата на Зеленски и Украйна за постигане на мир в момента не е формула и на американския президент Доналд Тръмп – той заплаши с ракетите "Томахоук", бързо получи предложение за Путин за среща в Будапеща и още преди да е ясно кога ще е тя и какво ще излезе от нея като практически резултат, президентът на САЩ отново обърна политиката си към дипломацията с думи за търсене на изход в Украйна. Досега дипломацията без истински лостове за влияние не постигна нищо що се отнася до Украйна, вече години наред.

Според Станимир Добрев, един от много вече анализатори, занимаващи се с Украйна, над 3/4-ти от всички региони в Русия в една или друга степен са изпитали и изпитват проблеми с доставките на бензин. Става въпрос за периода август – октомври, 2025 година. В този период Украйна нанесе поредица от успешни въздушни удари срещу над 20 от 38 ключови за Русия рафинерии, като Financial Times наскоро съобщи, че САЩ са помагали с данни и най-добри възможни маршрути за атаки с дронове на Украйна в тази безпрецедентна кампания. А Киев не спира в усилията да накара руснаците наистина да поискат край на войната, вече и с удари по руска критична енергийна инфраструктура – в Пермския край снощи пламна нова ел. подстанция – Още: Без ток в Русия: Украйна изпълнява заканата на Зеленски. ГУР съобщава за хиляди дезертирали руски войници (ВИДЕО)

Fuel shortages hit roughly 76 percent of Russian regions between late August and mid-October 2025, according to monitoring by analyst Stanimir Dobrev.



The Far East, Siberia, and occupied territories saw the first disruptions during the week of 25-31 August, with shortages… https://t.co/ASLLRvC3uJ pic.twitter.com/wbDiCzs4kf — WarTranslated (@wartranslated) October 19, 2025

Another electrical substation has mysteriously caught fire in Russia, this time in Berezniki, Perm Krai, leaving parts of the city without power or water. pic.twitter.com/pCTnvwB4sQ — WarTranslated (@wartranslated) October 19, 2025

Русия също продължава със систематичните си удари по украински критична инфраструктура. Снощи най-големият частен украински оператор на ТЕЦ-ове ДТЕК съобщи за руски удар по въглищна мина в Донецка област. Над 190 миньори са били под земята по време на удара, нито един не е пострадал. В официалния си канал в Телеграм ДТЕК уточнява, че за последните 2 месеца това е четвърта руска въздушна атака срещу украински въглищни мини.

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Сериозно намеление на военната активност в Украйна на дневна база отчита украинският генщаб. На 19 октомври са станали 168 бойни сблъсъка, с 55 по-малко спрямо 18 октомври. Руснаците са хвърлили 165 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 28 по-малко на дневна база. От хвърлените през изминалия ден авиационни бомби 6 КАБ са пуснати в Курска област, т.е. на руска земя – там, където малко след Великден руската армия уж победи окончателно, по думи на диктатора Владимир Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 4894 изстреляни снаряда, като това е с около 250 по-малко на дневна база. Руската армия е използвала 5482 FPV дрона, което е с около 900 по-малко спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Пак най-много руски пехотни атаки е имало в Покровското направление – 58 отбити там. Още 24 руски пехотни атаки са се случили в съседното от юг Олександриевско направление. Също толкова е имало в направлението към Константиновка, което е северно на Покровското. В граничната област на Суми и Курск са станали 13 руски пехотни атаки, а в най-северната част на Харковска област, при Вовчанск – 10. Няма други направления на фронта с двуцифрен брой руски пехотни атаки – впечатление прави намалената от вече 10-тина дни руска военна активност в Лиманското и Купянското направление. Руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук, обаче твърди, че руските части напредвали близо до Купянск, увеличавали натиска върху Лиман и Константиновка – доста общи твърдения, без да има голяма конкретика. Интересното е, че "Рибар" съобщава за отбити украински атаки в граничния район на Суми в смисъл, че руснаците едва ли не тръгват напред, но колегите му от „Два майора“ казват, че имало неуспешни 4 украински атаки до селата Константиновка и Юнаковка и всичко пак е в изходни позиции.

The Economist публикува материал, в който обръща внимание колко тежък е вече ефектът на FPV (и не само) дроновете за сухопътните бойни действия в Украйна. Специалният акцент е опитът на руската армия да направи пробив до Добропиля, който беше овладян – ако не беше, нищо чудно сега заплахата Покровск да бъде обкръжен и да трябва украинците да го отстъпят да беше станал реалност. Подполковник Арсен Димитрик от 12-та щурмова бригада "Азов" твърди, че 10 000 руски войници са дали живота си в боевете за пробив до Добропиля, но независимо потвърждение за момента е невъзможно. И още – според украинския майор Вячеслав Шутенко, в близко време няма никаква заплаха Константиновка да падне в руски ръце. Градът е считан за южната врата към агломерацията Славянск – Краматорск, последният голям район в Донецка област, който е под твърд украински контрол. Руската армия обаче е по-близо до Константиновка и вече дори Дружковка попада в обсега на FPV дроновете ѝ, а това означава бавно и безмилосно разрушение. Част от главния път за Изюм също е в обсега на този вид руски дронове и това принуждава украинците да търсят и ползват логистични алтернативи.

Украинският военен анализатор о.з. полковник Константин Машовец също обръща внимание на Покровск. Той казва, че там са хвърлени почти изцяло Втора руска общовойскова армия, част от силите на 41-ва общовойскова руска армия, част от 51-ва общовойскова руска армия (тя е на северния фланг, при Мирноград и Добропиля). В анализа си Машовец казва следното – опитите на руснаците да стигнат до Добропиля са изоставени, фокусът на северния фланг е Мирноград. Там непосредствена цел са Родинско и Билицко, с цел отрязване на украинска логистика от север за Покровск. Откъм Новоикономично вече изглежда има отделни руски войници, стигнали до източните покрайнини на Мирноград, казва Машовец и не вижда нищо друго по-голямо като руски успех на северния фланг. Втора руска общовойскова армия пък атакува от юг, където вече 10-11 месеца руснаците така и не могат да влязат устойчиво в Покровск и текат жестоки боеве за редица села по южната дъга на града. Тук има вече руски позиции в кварталите "Шахтьорски" и "Соняченски" на Покровск (южната част), а това значително усложнява отбраната на Новопавловския район, предупреждава украинският експерт. Според него, руснаците опитват да приложат тактиката си от Купянск – много на брой малки щурмови групи, от по 2-3 войници, които да напреднат колкото могат по-навътре в Покровск и така да създадат повече хаос в систематизирания начин на отбрана. Във военни телеграм канали се дискутира точно това - че руснаците опитват да стигат колкото може по-напред, но сякаш много по-малко полагат усилия за последващо укрепване на достигнатата от 2-3 войници ново позиция. Машовец изрично сочи и опити на руснаците да пробият до Сергеевка по-на запад, в градската индустриална зона на Покровск, за да могат да отрежат украинската логистика за града откъм Павлоград.

Спалений та зруйнований російськими виродками Мирноград, Покровський район, Донеччина pic.twitter.com/8tQ8U9ylZB — Мисливець за зорями (@small10space) October 19, 2025

Очевидно е, че руското командване не иска фронтална атака срещу Покровск заради страх от големи загуби, а се цели в обкръжаване на града и всички влизания на щурмови групи в границите на самия Покровск са с цел създаване на хаос, не подготовка за масиран щурм, смята Машовец. "Боевете в района на Мирноград и южната част на Покровск, в този смисъл, имат за основна цел да ангажират колкото се може повече сили и средства на 7-ми десантно-щурмов корпус на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), който държи отбраната в това направление, така че той да не може да предотврати фланговия натиск на руските войски в собствената си зона", обяснява експертът. Проблемът за руснаците е, че от север 51-ва общовойскова армия продължава да изпитва проблеми заради случилото се и случващото се в мининаправлението Добропиля, което е постоянна флангова заплаха за руските опити да циментират позициите си северно от Покровск. За Машовец съдбата на Покровск се решава от това дали ВСУ ще удържат в направленията на селата Родинско - Гришино и Сухецко – Шевченко.

В дневния анализ на ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) акцент са твърдения на бившия кмет на Херсон (2002 – 2012) и настоящ назначен от режима на Путин управител на окупираната от руснаците част на Херсонска област Владимир Салдо. Твърденията на Салдо са, че в Херсонска област тече руска офанзива за ново завладяване на град Херсон. Салдо казва, че руски части имат позиции на западния бряг на река Днепър, във вилната зона на Херсон и на някои острови по делтата на Днепър, което означавало, че е започнало "освобождението" на Херсон. Колко несъстоятелно е това твърдение сочи и цитирано от ISW изказване на руския депутат Андрей Колесник, член на военната комисия на руската Дума. Колесник казва, че руската армия ще "освободи" Херсон, това било стратегическа цел, но такова нещо няма да се случи скоро. Причината е ясна – няма никакви достоверни данни за натрупване на войници и военна техника, каквито ще са нужни в големи количества за завладяването на Херсон, още повече, че руската армия ще трябва да направи десант през огромна река като Днепър. Руснаците бяха принудени да отстъпят от Херсон в началото на ноември, 2022 година, след като украинците ефективно отрязаха логистиката на руския гарнизон в града и той нямаше как да удържи без боеприпаси. ISW изброява и изказвания на руския политически елит, с които се показва как той смята за невъзможно Владимир Путин да отстъпи от Херсонска и Запорожка област в замяна на целия Донбас – Още: Размяна на територии: Путин с обновено искане пред Тръмп. Цената на 0,4% украинска земя е 100 000 убити руснаци (ОБЗОР - ВИДЕО)

На този фон, украинският военен телеграм канал "Офицер" предупреждава, че ситуацията в направлението към Гуляйполе е нестабилна, визирайки линията Полтавка - Малиновка – Успеновка. Според него, украинското военно командване трябва да обърне внимание на поведението на украинските части там и да изглади пропуски в организацията, защото през Гуляйполе е пътят към големите градове Днипро (Днепропетровск) и Запорожие. И "Офицер", и колегата му Станислав Бунятов, оператор на военни дронове в украинската армия, наблягат на следното – руснаците систематично избиват цивилни при настъпленията си, ако не се евакуирате, правите съзнателен избор да ви измъчват и убият (ВИДЕО, 18+ - може да се гледа само от потребители на социалната мрежа "Х", които са логнати в профила си).

Тази нощ Русия е изстреляла 60 дрона клас "Шахед", "Гербер" и примамки, както и 3 балистични ракети "Искандер-М"/КН-23 по цели в Украйна. Свалени са 38 дрона, на 12 места са отчетени удари от останалите дронове и ракети, сочи справката на украинските ВВС без подробности къде точно има удари и какви са щетите. Украинската спешна служба съобщава за руски удари в Днипро (Днепропетровск), където е имало пожар в пететажна жилищна сграда, както и в Харковска област.