Заради интензивното застрояване: Ще има ли нов автобус до "Малинова долина"?

20 октомври 2025, 12:15 часа 462 прочитания 0 коментара
Столичният общински съвет (СОС) ще разгледа предложение на зам.-кмета Виктор Чаушев, кмета на район "Студентски" Петко Горанов и общинският съветник от ПП-ДБ Симеон Ставрев за подобряване транспортното обслужване в квартал "Малинова долина". Според вносителите, заради интензивното застрояване в ж.к. "Малинова долина" през последните няколко години, е необходимо да бъде обезпечен с градски транспорт този нов квартал на града. 

Какво се предлага?

Предлага се да бъде разкрита нова автобусна линия 97, която да се движи по следния маршрут:

от метростанция „Фр. Ж. Кюри" (локално платно) - метростанция „Г. М. Димитров" - бул. „Г. М. Димитров" - бул. „Симеоновско шосе" -- ул. „Проф. Иван Странски" - ул. „Проф. Живко Сталев" - ул. „Георги Русев" и обратно по бул. „Симеоновско шосе" до метростанция „Фр. Ж. Кюри".

Също така трябва да се проектират и разкрият 5 нови спирки както следва:

  • Спирка „Метростанция Фр. Жолио-Кюри“ - на бул. „Драган Цанков" при изхода на метростанция „Фр. Ж. Кюри" в посока Телевизионна кула;
  • Спирка „Бл. 64, ж.к. Студентски град" на ул. „Живко Сталев" при бл. 64;
  • Спирка „Ул. Тодор Йончев" - на ул. „Живко Сталев" при ул. „Тодор Йончев”;
  • Спирка „Детска градина 190" - на ул. „Живко Сталев" при ул. „Едуард Генов";
  • Спирка „Ул. Боян Боянов" - на ул. „Георги Русев" при ул. „Проф. д-р Боян Боянов".

Предстои да се разработи и нова организация на движението в локалното платно на бул. „Драган Цанков" между ул. „Никола Мирчев" и ул. "Фредерик Жолио Кюри", включваща обособяване на спирка, промяна в паркирането и посочността на улицата, както и да се забрани паркирането на ул. „Георги Русев" между ул. „Живко Сталев" и бул. „Симеоновско шосе".

"С пускането на новата автобусна линия, ще подобрим транспортното обслужване в "Малинова долина", а с това се надяваме и все повече хора да предпочетат да използват градски транспорт пред личния си автомобил", коментира общинският съветник и член на Комисията по транспорт Симеон Ставрев.

Предложенията ще бъдат гласувани на предстоящото заседание на градския парламент в четвъртък (23 октомври". Новата линия трябва да бъде пусната не по-късно от 1 декември.

Виолета Иванова
Градски транспорт СОС автобус квартал Малинова долина
