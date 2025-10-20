Полша: Никой не трябва да притиска Украйна за отстъпка на земи - натискът трябва да е върху Русия

Никой не трябва да оказва натиск върху Украйна да прави териториални отстъпки - вместо това натискът трябва да се упражнява върху Русия, за да прекрати тя агресията си. Думите са на полския министър-председател Доналд Туск, който коментира в X последните засега спекулации, че диктаторът Владимир Путин е поискал минимум украинско изтегляне от Донецка област в замяна на примирие (плюс руски отстъпки за части от Запорожка и Херсонска област).

„Никой от нас не трябва да оказва натиск върху Зеленски по отношение на териториалните отстъпки. Всички трябва да оказваме натиск върху Русия, за да прекрати агресията си. Умиротворяването никога не е било път към справедлив и траен мир“, написа Туск.

None of us should put pressure on Zelenskyy when it comes to territorial concessions. We should all put pressure on Russia to stop its aggression. Appeasement never was a road to a just and lasting peace. — Donald Tusk (@donaldtusk) October 19, 2025

Путин иска територии чрез Тръмп

Според Reuters Тръмп е натиснал Зеленски - при посещението на украинския президент във Вашингтон - да предаде редица територии на Русия, което е оставило украинската делегация разочарована. Освен това той е заговорил за предоставяне на гаранции за сигурност както на Киев, така и на Москва.

Твърди се, че специалният пратеник Стив Уиткоф също е оказал натиск върху Украйна да отстъпи Донецка област на Русия.

The Washington Post, позовавайки се на няколко източника, съобщи, че по време на телефонния си разговор с Доналд Тръмп преди срещата на републиканеца със Зеленски руският диктатор Владимир Путин е поискал Украйна да се откаже от тази част от Донецка област, която все още не е превзета от Русия, в замяна на прекратяване на войната. Освен това Кремъл бил готов да върне части от регионите Херсон и Запорожие, които също окупира частично и които, заедно с Донецка и Луганска област, са незаконно анексирани от Русия с подправени референдуми и вписани в Конституцията ѝ: Размяна на територии: Путин с обновено искане пред Тръмп. Цената на 0,4% украинска земя е 100 000 убити руснаци (ОБЗОР - ВИДЕО).

Според Financial Times пък Путин искал дори цял Донбас - т.е. Луганска и Донецка област, и заплашил, че ще "унищожи" Украйна, ако не бъде прието това негово желание. Позицията на Зеленски обаче е ясна - изтегляне от Донбас няма да има.

Когато бе попитан дали е казал на Зеленски, че Украйна трябва да предаде целия Донбас на Русия, Тръмп отговори отрицателно. "Нека всичко да остане разделено така, както е. Всичко вече е разделено", каза американският президент, с което на практика призова за спиране на боевете на настоящите линии на фронта.

