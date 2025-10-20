"Ще променят ли играта?": Всичко за ракетите "Томахоук", които Тръмп засега няма да прати на Украйна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обмисля(ше) възможността да предостави на Украйна произведени в САЩ ракети "Томахоук" – ход, който според анализатори може значително да подобри ударните способности на Киев срещу руски военни и енергийни цели. Само че след 17 октомври този ход изглежда вече мираж.

"Томахоук" е невероятно оръжие, с голям обсег и висока точност", каза Тръмп, цитиран от американски медии. Още: Дипломатическата шизофрения на Тръмп: САЩ имат нужда от "Томахоук", не можем да си източим арсенала (ВИДЕО)

От своя страна, Владимир Путин заяви вече на няколко пъти, че евентуално въоръжаване на Украйна с ракети, способни да достигнат Москва, би означавало "нов етап на ескалация, включително в отношенията между Русия и Съединените щати".

Какво представляват "Томахоук"

Разработени в края на 70-те години, "Томахоук" са дозвукови крилати ракети с бойна глава около 450 кг, използвани основно от Военноморските сили на САЩ за прецизни удари по стратегически наземни цели. Производител е американската компания RTX (бивш Raytheon Technologies). Цената на една ракета е приблизително 1,7 милиона долара, а обхватът ѝ достига до 2500 км – значително повече от този на системата ATACMS, която вече беше доставена на Украйна от администрацията на Джо Байдън.

Обичайно "Томахоук" се изстрелват от кораби и подводници, но могат да бъдат адаптирани и за наземно използване – вариант, който се разглежда за украинските сили. Още: Украйна иска да премине в по-мощна офанзива, Русия с ясен план как да я потопи в зимен мрак (ОБЗОР - ВИДЕО)

Не е ясно колко ракети Вашингтон би могъл да предостави на Киев. Пентагонът в момента използва активни запаси от около 4000–4200 ракети, като част от тях са били изстреляни през последните години при операции в Близкия изток.

"Това вероятно е темата, която Пентагонът обсъжда в момента", заяви Джим Таунсенд, бивш заместник-помощник-министър на отбраната. Според него, евентуалната първа партида за Украйна би била ограничена – от 20 до 50 ракети – за да се избегне прекомерно изчерпване на американските резерви.

Защо Украйна иска ракетите

Президентът на Украйна Володимир Зеленски настоява, че "Томахоук" ще дадат възможност на украинските сили да извършват по-прецизни удари срещу руски военни и енергийни цели, които сега са извън обсега им. По думите му, тези системи могат да наклонят баланса във войната и да принудят Кремъл да преразгледа позицията си за мирни преговори. Още: "Би ли желал да дам няколко хиляди ракети "Томахоук" на противника ти": Тръмп разкри какво е говорил с Путин? (ВИДЕО)

Ракетите ще позволят комбинирани удари по военнопромишлени комплекси, рафинерии, логистични възли и командни центрове.

Според Том Карако от Центъра за стратегически и международни изследвания (CSIS), руски бомбардировачи, участващи в удари срещу украинската инфраструктура, също ще се превърнат в "привлекателни цели".

Таунсенд допълва, че "Томахоук" ще дадат възможност на Киев "да избегне много от руските системи за противовъздушна отбрана", които сега успешно свалят украински дронове при атаки срещу петролни обекти.

Защо Тръмп обмисля този ход

Според Майкъл Кофман от фондацията "Карнеги" за международен мир, решението е част от нова стратегия на Тръмп да упражни "твърд натиск" върху Русия след неуспешните опити за дипломатическо посредничество. Още: Хилядите руски мишени, участието на САЩ и отговорът на Москва: всичко, което се знае за ракетите "Томахоук"

"След серия от ултиматуми и предупреждения, администрацията на Тръмп разглежда военни варианти, които могат да изпратят ясен сигнал към Москва", казва Кофман.

Бившият украински министър на отбраната Андрий Загороднюк коментира, че Тръмп "е разочарован от Путин и вече осъзнава, че трябва да действа твърдо". Според него решението ще бъде "важен политически сигнал", показващ, че САЩ запазват решителна подкрепа към Украйна. Но Тръмп изненада (или не) отново - след срещата със Зеленски на 17 октомври, той заговори как дипломацията трябва да е водеща - Още: "Достатъчно кръв бе пролята": Тръмп с първи коментар след срещата със Зеленски (ВИДЕО)

Рискове и ограничения

Ключовият риск остава възможността Москва да използва доставката като претекст за нови ескалации. Високопоставен служител на НАТО заяви пред Reuters, че Русия вероятно ще реагира с "остра реторика и засилени въздушни удари", но без да предприема "неочаквани или непредсказуеми стъпки".

Кофман предупреждава, че малка партида ракети може да има символичен, но не стратегически ефект: "Ако тези оръжия бъдат доставени в ограничено количество, това може да изчерпи възможността за натиск, без да промени баланса на бойното поле."

Военният анализатор Франц-Стефан Гади от Виена смята, че САЩ вероятно ще контролират строго избора на цели, за да предотвратят удари, които могат да бъдат възприети като пряка провокация срещу Русия - ако изобщо някога "Томахоук" отидат в Украйна, което за момента изглежда невероятно.

Висш западен военен служител, цитиран от Financial Times, твърди, че при одобрение "ракетите могат да бъдат доставени сравнително бързо", без нужда от продължително обучение на украинските войски, тъй като американски специалисти ще съдействат в употребата им.

Ще променят ли ракетите "играта"?

Според източници от НАТО и експерти по сигурността, "Томахоук" няма да бъдат "чудодейно оръжие", което да обърне хода на войната, но могат да увеличат стратегическия натиск върху Кремъл. "Нито една система сама по себе си не променя играта, но колективно те могат да бъдат значими", обяснява Андрий Загороднюк.

Бившият служител на Пентагона Марк Кансиан, сега част от CSIS, добавя: "Не самите "Томахоук" ще променят нещата, а начинът, по който ще бъдат използвани. Ако се прилагат на вълни срещу енергийни и военни цели, щетите за Русия ще бъдат осезаеми."

Джим Таунсенд обобщава: "Доставката на "Томахоук" би била своеобразна черешка на тортата. Тя ще даде на Зеленски далекобойна способност, която може да засили натиска върху Путин и да върне Русия на масата за преговори."

Автори: Кристофер Милър, Стеф Чавес и Хенри Фой за Financial Times

Превод: Ганчо Каменарски