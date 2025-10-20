Зеленски: Близо сме до възможен край на войната, казвам ви го със сигурност

Украйна, заедно със своите глобални партньори, се приближава до възможно прекратяване на войната, която Русия започна през февруари 2022 г. - предимно благодарение на усилията на американския президент Доналд Тръмп. Това заяви украинският държавен глава Володимир Зеленски пред журналисти, като все пак добави: "Тази война не може да бъде прекратена толкова бързо". Зеленски подчерта, че ситуацията в Украйна няма аналог в света и мащабът ѝ значително надхвърля другите въоръжени конфликти.

"Не искам да омаловажавам тази или онази страна, нито да преувеличавам, но не можем да сравняваме това, което се случва в Близкия изток, с това, което се случва тук. Това е война с напълно различен мащаб. Това е съвсем друга история", отбеляза той на фона на действащото примирие между Израел и "Хамас", договорено благодарение на Тръмп.

"Разбира се, има същите жертви, същите живи хора и, за съжаление, големи загуби. Но това не може да се сравнява. Загубите, средствата и мащабът на войната просто не могат да се сравняват", подчерта още Зеленски.

Още: Формулата за мир според Зеленски: Руснаците – на тъмно и да погладуват, за да свалят Путин (ОБЗОР - ВИДЕО)

Зеленски видя предпоставки за напредък към мир

Снимка: Getty Images

Той припомни също, че украинската армия се бори срещу много по-мощен враг от над три години. "Воюваме с руската армия. Ето защо тази война не може да приключи толкова бързо", каза украинският лидер.

Зеленски все пак уточни, че наскоро са се появили предпоставки за реален напредък към мир. "Близо сме до възможното приключване на войната. Казвам ви го със сигурност. Това не означава, че тя определено ще приключи, но президентът Тръмп е постигнал много в Близкия изток и на тази вълна иска да сложи край на войната на Русия срещу Украйна", заяви той, цитиран от "РБК-Украйна".

Още: "Ще променят ли играта?": Всичко за ракетите "Томахоук", които Тръмп засега няма да прати на Украйна

"Мощно политическо искане за прекратяване на войната"

Според Зеленски в международните преговори се формира мощно политическо искане за прекратяване на войната - "да вложим всичките си сили сега" за тази цел, призова украинският президент.

По думите му - Украйна активно се възползва от това настроение, за да увеличи натиска си върху Русия както военно, така и дипломатически. Той отчете като такава стъпка разговорът за доставка на далекобойни ракети "Томахоук" от САЩ за Киев, която Доналд Тръмп обаче засега отказва: "Путин изпълни плана си с 10 от 10, Тръмп идиот ли е?": Все повече сигнали, че Украйна няма да получи "Томахоук" (ОБЗОР - ВИДЕО).

Според Зеленски президентът на САЩ отказва да предаде ракети "Томахоук", но ако бъдат доставени, Европа може да последва примера с далекобойните "Таурус" (тук решението ще е на Германия). Украйна е следващата в списъка за системи Patriot - доставка, подкрепена със средства от замразени руски активи, посочи още украинският президент. В ход са още голяма сделка за дронове и внос на газ, сподели той.

Потенциална размяна на територии

Снимка: Getty Images

Според Reuters Тръмп е натиснал Зеленски - при посещението на украинския президент във Вашингтон - да предаде редица територии на Русия, което е оставило украинската делегация разочарована. Освен това той е заговорил за предоставяне на гаранции за сигурност както на Киев, така и на Москва.

The Washington Post, позовавайки се на няколко източника, съобщи, че по време на телефонния си разговор с Доналд Тръмп преди срещата на републиканеца със Зеленски руският диктатор Владимир Путин е поискал Украйна да се откаже от тази част от Донецка област, която все още не е превзета от Русия, в замяна на прекратяване на войната. Освен това Кремъл бил готов да върне части от регионите Херсон и Запорожие, които също окупира частично и които, заедно с Донецка и Луганска област, са незаконно анексирани от Русия с подправени референдуми и вписани в Конституцията ѝ: Размяна на територии: Путин с обновено искане пред Тръмп. Цената на 0,4% украинска земя е 100 000 убити руснаци (ОБЗОР - ВИДЕО).

Според Financial Times пък Путин искал дори цял Донбас - т.е. Луганска и Донецка област, и заплашил, че ще "унищожи" Украйна, ако не бъде прието това негово желание. Позицията на Зеленски обаче е ясна - изтегляне от Донбас няма да има.

Когато бе попитан дали е казал на Зеленски, че Украйна трябва да предаде целия Донбас на Русия, Тръмп отговори отрицателно. "Нека всичко да остане разделено така, както е. Всичко вече е разделено", каза американският президент, с което на практика призова за спиране на боевете на настоящите линии на фронта.

Още: Украйна дава на Путин земя за мир: Тръмп и Зеленски с различни отговори на този въпрос (ВИДЕО)