"Преформатирането" на властта: Партия напуска управляващата коалиция

Ключовият ден за управляващото мнозинство, в който трябва да ясне преконфигурацията на властта и евентуалното включване на "ДПС-Ново начало" като официален партньор в коалицията, доведе до първи трус в един от участниците във властта. Политическо движение "Социалдемократи", което е част от коалицията в БСП, обяви своето напускане от социалистическото обединение, а във вторник на брифинг те ще представят и официалните причини.

Според неофициална информация това е сигнал в посока на смяната на председателя на Народното събрание Наталия Киселова, тъй като именно "Социалдемократи" бяха първите, които изразиха подкрепата си към нея чрез декларация. Напускането им сега от коалицията потвърждава намеренията на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който в монолога си пред парламентарната група на 14 октомври обяви именно името на Киселова като първото, което ще бъде част от т.нар. преформатиране на властта. От своя страна в отговор вицепремиерът Атанас Зафиров обяви: "На дневен ред са оставките на всички участници на БСП в управлението" (ВИДЕО).

Снимка: БГНЕС

Още: Още загуби на ГЕРБ от "ДПС - Ново начало"

Преговорите

"Понеделник каниш ги (БСП и ИТН, бел.ред.). И "не" е отговор и "да" е отговор. Но трябва да бъдем честни с хората. Аз лицемерието не го обичам. А това на ПП-ДБ е лицемерие. Те го правят умишлено. Не ни подават ръка, за да направим точно това ("ДПС-Ново начало" да стане официален партньор в управляващата коалиция, бел.ред.). Е, аз ви провокирам и го правя точно така. Приемам го боя с всичка сила. Накрая ще видим. Както казват на война като на война. Който оцелее".

С тези думи Борисов се обърна към премиера Росен Желязков в петък по време на заседанието на Изпълнителната комисия на ГЕРБ с участието на депутати, министри и кметове на партията. Той обяви, че партията му "няма да носи повече отговорност за управлението", поиска "преформатиране на властта" с вкарването в нея на нов партньор - "ДПС - Ново начало" и отправи критики към работата на министри. Именно обаче Киселова бе първоначалния му източник на гняв, довело и до критики към част от коалиционните му партньори, основно БСП, което доведе впоследствие и до отмяна на заседанието на правителството и бламиране на работата на парламента през цялата минала седмица.

Още: "Борисов е обидено дете, а ГЕРБ - мухлясала организация": Калоян Методиев за управляващите и капана пред Радев (ВИДЕО)

Според предварителни данни е било договорено включването на ДПС-НН в управлението на ниво парламентарна власт - председатели и зам.-председатели на парламентарни комисии. В понеделник сутрин лидерът на партията Делян Пеевски обаче обяви отново пълната си подкрепа към кабинета на Желязков, но този път с уточнението, че не желае никакви постове, за да продължи да го прави. Още - Понеделник сутрин: Пеевски обяви, че е говорил с Желязков и каза какъв мандат на управлението иска

Снимки: БГНЕС

"Единственият, който твърдо застана и каза, че подкрепя правителството, беше Пеевски", заяви Борисов на въпросния брифинг с уточнението, че го познава от 20 г. и знае на какво може да разчита. "Знам, че като му кажа нещо, той се съобразява и знам, че той като ме помоли нещо, аз го изпълнявам и си държим на думата", добави лидерът на ГЕРБ.

На този етап единствено неясна остава позицията на ИТН за официалното включване на партията на Пеевски в управляващата коалиция, които бяха подписали т.нар. "санитарен кордон" за влизането на ДПС във властта и бяха обещали, че "ако усетят и минимално участие на Пеевски във властта", ще напуснат коалицията.

С ДПС-НН и четиримата независими депутати на този етап ГЕРБ-СДС, БСП и ИТН имат управленско мнозинство от 135 народни представители.

Още: Мирчев: Днес Борисов сам си призна, че Пеевски го изяде (ВИДЕО)

Зафиров: На дневен ред са оставките на всички участници на БСП в управлението (ВИДЕО)