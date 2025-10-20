Войната в Украйна:

Над 50 учени от България и Европа се събират във ВТУ за конференция, посветена на Второто българско царство

От 24 до 26 октомври 2025 г. ще се проведе международната научна конференция „Второто българско царство и неговото значение в историческото развитие на Югоизточна Европа: Балканите и Долнодунавският басейн през XII–XV век “, организирана от Историческия факултет на Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ с финансовата подкрепа на Фонд научни изследвания (МОН, договор №КП-06-МНФ/30) в партньорство с Букурещкия университет и Balkan History Association (също Румъния).

Форумът ще събере повече от петдесет учени от България и Европа, като представи панорама на последните проучвания в интердисциплинарен мащаб.

Откриването на конференцията ще се състои на 24 октомври 2025 г. от 10 ч. в аулата на Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“. Пленарното заседание ще бъде оглавено от емблематичните български историци проф. д-р Пламен Павлов и проф. д.и.н. Казимир Попконстантинов, а в програмата участва и известния български археолог проф. Николай Овчаров. Други известни и утвърдени учени, които участват в програмата на конференцията са проф. Александър Николов и доц. Ангел Николов от Софийски университет, проф. Димо Чешмеджиев от Пловдивски университет, проф. Александър Узелац от Сърбия, проф. Атила Барани от Унгария, проф. Сорин Палига от Букурещ, проф. Николай Кънев и проф. Ивелин Иванов от Великотърновския университет.

Разделена на тематични панели, научната конференция поставя на преден план актуални въпроси в историята на Второто българско царство и предоставя възможност за научен дебат по темите: 1. Извори и Историография; 2. Началото на Второто българско царство и въстанието на Асеневци; 3. Отношенията на Второто българско царство с власите; Второто българско царство и средновековна Европа; 4. Мястото на Второто българско царство в Долнодунавското пространство; 5. Идеология на властта; 5. Войни и военна история; 6. Религия и духовност; 6. Култура, изкуство и всекидневие.

Георги Петров
Георги Петров Отговорен редактор
