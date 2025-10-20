Креативна битка за внимание в "Ергенът: Любов в рая": Три момичета с бели рози (ВИДЕО)

В последния епизод на "Ергенът: Любов в рая" от изминалата седмица (17 октомври) новопристигналите трима мъже трябваше да изберат по една дама, която им е направила най-силно и най-добро впечатление и да ѝ поднесат своята бяла роза като символ на желанието им да продължат опознаването си. Притеснението, че няма да има роза за всяка доведе до интересно проявление на креативност от страна на някои жени. От лек флирт само с поглед до подмазване със специална вечеря, някои от дамите направиха всичко по силите си, за да впечатлят момчетата, а за други пък беше просто "жалък опит".

Значението на бялата роза

След тричасов коктейл дойде време и за напрегнатата церемония на бялата роза. Това бе изненада за дамите, които мислеха, че ще си тръгнат, ако не получат цвете. Белият цвят обаче е само заявка за добро впечатление, а не за отпаднали участници, в случай че не получат роза.

Първи своята роза поднесе Тихомир, който сподели, че иска да продължи напред в предаването заедно с Виктория.

Втори бяла роза даде Лъчезар, който има видни симпатии към Филипа. По време на коктейла двамата откриха, че имат много общи черти в характерите си.

Последният избор бе за Радо, който призна, че след срещата с Шермин и разговорите с Натали и Лили, интуицията го води към екзотичната дама с нигерийски произход. Въпреки силните думи на Радо, тя сподели, че ще ѝ трябва време, за да повярва в искреността на намеренията му.

В епизода тази вечер, 20 октомври, предстои да видим какво ще се случи във вилата, когато и останалите мъже се завърнат.

