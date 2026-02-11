Тервел Замфиров: Ще бъде успешен, ако вдъхновява дори само едно дете да излезе от телефона и започне да спортува

Бронзовият медалист от Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина 2026 - Тервел Замфиров, говори на церемонията по награждаване на призьорите от анкетата "Спортист №1 на София" за 2025 година.

"За мен е голяма чест. Аз съм се вдъхновявал от това място по пътя си към спортните успехи. Въпреки че съм още в началото на своята кариера, имам късмета да постигна резултати, за които мечтая от дете. За мен е удоволствие да се включа в тази инициатива, защото смятам, че работата на спортистите е да вдъхновяват децата. Бъдещето на България са децата. Ние трябва да бъдем лично ангажирани към тяхното развитие.

Спортът е едно училище за живота, което трябва да бъде преминато от всяко дете. Аз ще се считам за най-успешен спортист, ако след моята кариера дори само едно дете е излязло от телефона и се е върнало към спорта", заяви Тервел Замфиров.