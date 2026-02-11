Валежи обхващат част от страната. Времето утре - 12 февруари 2026 г.

На 12 февруари 2026 г. минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, в София – около 0°. Атмосферното налягане ще продължи да се понижава и ще бъде значително по-ниско от средното за месеца. В по-голямата част от Южна България, а след обяд в Източна ще има валежи от дъжд. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 7° и 12°, в София – около 10°, показва прогнозата за времето на НИМХ.

Над Черноморието

През нощта срещу петък валежите и в Източна България ще спрат, но от югозапад ще започнат нови, които след полунощ ще обхванат Южна България. Над Черноморието ще бъде предимно облачно, след обяд с валежи, които към края на деня от юг ще започнат да спират. Ще духа до умерен южен вятър. Максималните температури ще бъдат 7°-8°, малко по-високи от температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините

В планините ще има значителна облачност. Ще вали дъжд, над около 2000 метра - сняг. По-значителни ще са валежите в Родопите, Странджа, Сакар и Източна Стара планина. След обяд валежите в масивите от Западна и Централна България временно ще спрат. Ще духа слаб и умерен южен вятър, който в следобедните часове временно ще се ориентира от запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, на 2000 метра – около 1°.

