11 февруари 2026, 12:30 часа 232 прочитания 1 коментар
Българинът пие все повече: Вече и 11-годишни деца се напиват редовно

РЗИ-Велико Търново обяви стряскащи данни, показващи, че българите пият все повече. Притеснителното е, че освен възрастните, към чашата посягат все повече и децата у нас.

През февруари ведомството разгръща кампания "Месец на трезвеността", с която се цели да се напомни на обещството за рисковете от употребата на алкохол. Именно тези рискове не се осъзнават от огромна част от обществото, показват данните.

Почти 70% от населението пие, мъжете - 3 пъти повече от жените

66,2% от българите употребяват алкохол. При мъжете процентът е значително по-висок - 76,5%, докато при жените той е 56,7%. Средно годишно всеки българин изпива по 11,92 литра чист алкохол, а редовно пиещите - по 18 литра чист алкохол. Това сочат данни на Световната здравна организация (СЗО) от 2024 г.

Националният статистически институт е провел изследване в периода 2011-2024 г. и според него се наблюдава значително нарастване на потреблението на алкохолни напитки. Ръстът средно на лице от домакинство е с 13,1 литра. Основната причина за тази тенденция е увеличаващата се консумация на бира - от 15,6 литра през 2011 г. до 28,2 литра през 2024 г.

Спрямо данните за регистрираните случаи на алкохолна интоксикация от Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) се наблюдава нарастване за последните години (7452 случаи през 2021 г., 8433 през 2022 г., 9392 през 2023 г. и 9028 през 2024 г.), което кореспондира с тенденцията за увеличаващата се алкохолна консумация, и неизбежно води до повишаване на здравния риск.

Изследване на НЦОЗА през 2020 г. сред възрастните българи над 20-годишна възраст показва, че 65,5% от анкетираните лица консумират алкохолни напитки. 25,5% от тях употребяват алкохол редовно, а 40% – понякога.

Мъжете пият ежедневно много по-често в сравнение с жените (40,8% срещу 14,7%), като най-високият дял при мъжете и жените се наблюдава във възрастовата група 45-54 години (съответно 47,3% и 18,4%).

Повече от половината деца са пробвали алкохол

В долната възрастова група - между 10 и 19 г., става ясно, че 62,6% от децата и подрастващите са опитвали алкохол (бира, вино, концентрат), без съществена разлика между двата пола.

Консумацията на алкохол започва средно на 13 г.

Към момента на изследването 48% от юношите консумират алкохол, по-често във възрастта 15-19 г.

Междунационално проучване на СЗО "Health Behaviour in School-aged Children" (2021/2022) проследява консумацията на алкохолни напитки през последните 30 дни. За съжаление в него българските младежи, особено децата на 11 и 13 г., заемат водещи места в международната класация, предаде Фокус.

За редовна употреба на алкохол (всеки ден или веднъж седмично) признават 28,9% от учениците, което е значително увеличение спрямо 2014 г. (16,4%).

Тревожна е и тенденцията по отношение на честотата на напиване. Така стряскащите 9% от 11-годишните и 13% от 13-годишните посочват, че са се напивали през последните 30 дни.

