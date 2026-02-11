Американецът с руски корени, който стигна до Олимпиадата в памет на трагично загиналите си родители

Американският фигурист Максим Наумов направи емоционално възпоменание на покойните си родители на Олимпиадата в Милано/Кортина на 10 февруари, като изпълни сърдечна кратка програма, с което сбъдна една дълго споделена мечта.

Максим Наумов посвети кратката си програма в Милано/Кортина на покойните си родители

Максим е роден на 1 август 2001 г. в Хартфорд, Кънектикът. Родителите му, Вадим Наумов и Евгения Шишкова, са световни шампиони на двойки за Русия през 1994 г. Те също взимат участие на две олимпиади, където остават на крачка от медалите. Евгения Шишкова и Вадим Наумов са сред 67-те загинали, когато полет на American Airlines се сблъсква с военен хеликоптер и пада в ледената река Потомак на 29 януари 2025 г. Един от последните разговори, които 24-годишният Наумов провел с родителите си, бил за това какво е необходимо, за да се класира за Олимпиадата.

„Те ме вдъхновяват от първия ден, откакто стъпихме заедно на леда“, каза Наумов, който донесе стара снимка от този момент в Milano Ice Skating Arena, на която той стои между родителите си, в интервю през ESPN.

„Не е задължително да мисля конкретно за тях, а за тяхното присъствие. С всяко плъзгане и стъпка, които правех на леда, не можех да не усещам тяхната подкрепа, почти като шахматна фигура по шахматната дъска.“

Брилянтната програма на Наумов

Това, което направи една от най-вдъхновяващите истории на Зимните олимпийски игри още по-специална, беше представянето. Въпреки че шансовете му да се класира в топ 10 на Олимпиадата, а още по-малко да се качи на подиума, бяха малки, Наумов все пак представи една от най-добрите къси програми в кариерата си. Докато последните ноти на „Ноктюрно № 20“ на Фредерик Шопен отекваха в залата и публиката се изправяше на крака, Наумов се плъзна на колене и погледна към небето, като отправи послание към родителите си: „Вижте какво постигнахме.“

В самолета, превозващ родителите на Максим, се намирали още 11 млади състезатели по фигурно пързаляне, двама други треньори и няколко членове на семействата им, които са присъствали на тренировъчен лагер в Уичита, Канзас, след националното първенство през 2025 г.

Наумов приема изключително тежко загубата на родителите си, но скоро осъзнава, че е възможно да намери смисъл в това да обуе отново кънките си. Идеята да сбъдне олимпийската мечта, която таял заедно с тях, го подтиква да продължи. И когато през януари завършва трети на шампионата на САЩ, мястото му на Олимпиадата е почти сигурно.

На снимката: Вадим Наумов и Евгения Шишкова

„Честно казано, не мислех да изпълнявам нищо перфектно или нещо подобно. Исках просто да изляза на леда и да дам всичко от себе си. Да нямам съжаления. И точно това почувствах.“

В публиката десетки американски знамена се развяха, когато програмата на Наумов приключи. В единия край на арената един фен държеше голямо знаме с надпис „Шампионите на утрешния ден“ и логото на Скейт клуб Бостън. „Шампионите на утрешния ден“ е името на школата по фигурно пързаляне, която родителите му са основали и която сега Наумов ръководи.

Пътят към финала

Работата на Наумов на Олимпиадата в Милано Кортина обаче не е приключила. Резултатът му от 85,65 точки беше достатъчен, за да премине към финала на 13 февруари в 20:00 часа българско време, когато ще се проведе свободното пързаляне за мъже.

„От момента, в който обявиха името ми по време на загрявката, до момента точно преди състезанието аз го усещах – публиката, енергията, възгласите. Усеща се като бръмчене, знаете ли? В тялото ти. Не можех да не го приема. Да приема тази любов.“, каза още Максим Наумов.

