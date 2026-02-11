Рязка промяна в цената на петрола

Цената на петрола се повиши рязко днес, продължавайки тенденцията от началото на седмицата. Тя е подкрепена от ескалиращия риск в Персийския залив, на фона на несигурността около преговорите между САЩ и Иран. Сигналите за намаляване на излишъка на петролния пазар, предизвикани от засилената подкрепа на търсенето от една от големите икономики - Индия, също допринесоха за укрепването на котировките, предаде Ройтерс.

Цените

Фючърсите на суровия петрол тип Брент се повишиха с 55 цента или 0,80 на сто до 69,35 долара за барел.

Още: Тръмп за Иран: Или ще сключим сделка, или ще предприемем много строги мерки

Американският суров петрол тип West Texas Intermediate поскъпна с 57 цента или 0,89 на сто до 64,53 долара за барел.

"Петролът запазва възходяща тенденция, тъй като преговорите между САЩ и Иран продължават, но остават нестабилни, което поддържа рисковата премия за Ормузкия проток на фона на продължаващия натиск от санкции, заплахите за мита, свързани с иранската търговия, и засилената военна позиция на САЩ в региона“, пишат анализаторите от LSEG в свой доклад.

Военното присъствие на САЩ в региона принуждава операторите на танкери да ускорят движението на корабите си през опасни зони, опасявайки се от провокации или затваряне на Ормузкия проток от страна на Техеран. Оттам минават около 20% от световните доставки на петрол.

Още: Нова промяна в цената на петрола заради риск за ключов маршрут в световната търговия