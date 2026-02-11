Разногласия в "бавната" и затруднена Европа: Не всички подкрепят "Купувай европейското"

Предстои среща на върха на ЕС, която е фокусирана върху това как да се съживи европейската икономика и да се обърне широко разпространената деиндустриализация.

На този фон шведският премиер Улф Кристершон предупреди, че Европа не може да бъде успешна, приемайки протекционистка програма, промотирана от Франция, за приоритетно пазаруване на европейски стоки.

Същността на инициативата

Френският президент Еманюел Макрон настоява за политика "Купувай европейското", която би изисквала определени ключови стоки да се произвеждат в рамките на блока, въпреки по-високите им разходи.

Швеция обаче е един от най-гласовитите защитници на отворената икономика, свободната търговия и по-дълбоката интеграция на единния пазар на блока. Страната се противопоставя на това предложение.

"Основната идея за опит за защита на европейския бизнес, ако това е целта на "Купувай европейското", е да се опитаме да избегнем търговията или партньорството с други страни, към което съм много скептичен", заяви Кристершон в интервю за "Файненшъл таймс".

"Трябва да можем да се конкурираме заради качеството и заради иновациите, а не защото се опитваме да защитим европейските пазари", дипълни той.

Източник: Getty Images

Трудностите пред европейската икономика

Утре лидерите на ЕС ще се съберат, за да обсъдят идеи за спасяване на затруднената икономика на стария континент, която е подложена на натиск от евтиния китайски внос, американските мита и болезнено високите цени на енергията.

Шведският премиер обаче заяви, че по-протекционистка програма няма да реши проблема.

"Не искаме да защитаваме европейските предприятия, които по същество не са конкурентоспособни", заяви той.

Кристершон все пак призна, че компаниите от ЕС са изправени пред силна конкуренция от Китай поради забавянето на потребителските разходи в Европа и огромните субсидии, раздавани от Пекин, и че блокът е реагирал бавно на опасенията на компаниите.

Постепенното спиране на евтиния руски газ след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна доведе до рязко покачване на цените на енергията през 2022 г., едновременно с амбициозната програма на ЕС за климата, която намали маржовете на бизнес печалби, водейки до затваряне на стотици заводи и ограничавайки възможностите на индустрията да инвестира, отбелязва финансовото издание.

Регистрира се бавен напредък и поради конкуриращи се национални интереси и ограничен обхват за въпроси извън войната на Русия в Украйна, тарифите на президента на САЩ Доналд Тръмп и враждебния му опит за завземане на Гренландия, която е полуавтономната датска територия.

Според Кристершон в четвъртък ще има "конкуриращи се национални традиции и политически желания" около масата, което ще възпрепятства усилията за намиране на общ път напред.

Европа е бавна и тромава и това трябва да се промени

"От много европейски бизнеси основното възражение, което доста често чувам, е, че нещата просто отнемат твърде много време. Понякога Европа е точно толкова бавна, колкото американците ни обвиняват. В момента липсват общи действия. Светът, какъвто е в момента, изисква от нас да бъдем повече, няма да използвам думата "суверенни", но да се ангажираме по различни начини", отбеляза Кристершон.

Източник: iStock

Той допълни, че като цяло подкрепя призива на бившия президент на ЕЦБ Марио Драги за "прагматичен федерализъм" в рамките на ЕС, при който коалиции от държави продължават с решения, блокирани от една или от малцинство страни по политически причини - както беше в случая с Унгария.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен също подкрепи тази концепция, като каза, че трябва да има повече "засилено сътрудничество" там, където няма консенсус сред 27-те членове на блока.

"Ако ще чакаме всички да се включат във всичко, мисля, че просто ще стане твърде бавно. Мисля, че "коалициите на желаещите" са път напред, без изобщо да пренебрегваме факта, че това може да се сблъска с правилата на вътрешния пазар", коментира шведският премиер, цитиран от БНР.

Европейските предприятия са все по-разочаровани от липсата на напредък в осъществяването на десетилетни планове за премахване на бариерите на единния пазар и подобряване на търговията и инвестициите в рамките на ЕС. Ръководителите на индустрията ще се съберат в Антверпен днес, за да изразят своите проблеми пред лидерите и комисарите на ЕС преди срещата им в четвъртък.

"В момента в европейския бизнес има абсолютно справедлива и легитимна липса на търпение. Но това не означава, че останалият свят е перфектен, а Европа не е. Абсолютно не. И ние имаме своите предимства. Мисля, че трябва да надграждаме повече върху тези предимства. И най-голямото, което имаме, е вътрешният пазар", каза Кристершон.