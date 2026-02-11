Оставката на Румен Радев:

Ще наруши ли Япония конституцията си в полза на Украйна?

11 февруари 2026, 12:32 часа 424 прочитания 0 коментара
Непотвърдени медийни съобщения сочат, че Япония може да подпомогне Киев с несмъртоносна военна помощ чрез инициативата „Приоритетен списък с нуждите на Украйна“ (PURL), по която съюзници от НАТО и други страни партньори купуват оръжия от САЩ и ги предоставят на нападнатата от Русия страна. Японската медия NHK съобщи на 10 февруари, позовавайки се на анонимни представители на Алианса, че Токио планира да се присъедини към PURL и че планира да обяви това публично в следващите дни.

Анонимните представители на НАТО са заявили, че Япония ще финансира само несмъртоносно оборудване за отбрана, включително радарни системи и бронежилетки.

Няколко държави членки на НАТО и Украйна са получили обяснения за плановете на Япония, а един представител на Алианса казва, цитиран от NHK: „Дори оборудването, което не притежава смъртоносни способности, е необходима подкрепа за Украйна, а фактът, че Япония се присъединява към тази рамка, е важен сам по себе си".

Страни като Австралия и Нова Зеландия, които не са членки на НАТО, вече участват в инициативата.

Снимка: Getty Images

Правителството в Токио отрича

Главният секретар на японското правителство Минору Кихара отрече медийните съобщения за присъединяването на Япония към PURL, като отбеляза, че страната ще продължи да предоставя икономическа и хуманитарна помощ на Украйна.

Американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) отбелязва, че не е ясно как Япония би могла да се присъедини към инициативата PURL, защото това противоречи на основния ѝ закон.

Член 9 от Конституцията на Япония постановява, че страната се отказва от войната и „заплахата или употребата на сила като средство за разрешаване на международни спорове“, което исторически е възпрепятствало японското правителство да предоставя военна подкрепа на която и да е страна.

Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
