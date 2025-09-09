От раници до лаптопи: как българите се подготвят за новата учебна година с eMAG

Подготовката за първия учебен ден е в разгара си, като eMAG отчита значителен ръст в ключови категории – от ученически пособия и детски дрехи до таблети и лаптопи. Докато ученици и родители се подготвят за новата учебна година, платформата се превръща в популярна дестинация за умно пазаруване, съчетаваща удобство, разнообразие и добри оферти.

Една от тенденциите, отчетени на eMAG е, че подготовката за училище започва по-рано – през август се отбелязват годишни пикове в релевантните категории. Българите вече не чакат последния момент, а използват удобството на електронната търговия и промоционалните кампании, за да си осигурят нужното. По брой продадени артикули през 2025 г. Топ 10 на най-поръчваните ученически стоки включва учебни пособия, раници, несесери, тетрадки и материали за рисуване като пастели, маркери и водни бои. На 18 август платформата отчита най-натоварения ден за поръчки в категорията „Продукти за ученика“, а София, Пловдив и Варна се открояват като най-активните градове. Най-голямата единична поръчка за стоки за училище е направена на 14 август, на стойност от 1470 лв. – доказателство, че семействата се възползват от удобството на една онлайн дестинация за различните покупки за новата учебна година.

Традиционно детските дрехи са в списъка за училище и през август в eMAG продажбите в тази категория са нараснали с 28% на годишна база. Тениските са най-поръчваният артикул, а панталоните отчитат най-голям ръст. Суичърите допълват Топ 3 на най-търсените артикули в категорията. Средната стойност на поръчките за детско облекло и обувки е около 49 лв., което потвърждава устойчивата нагласа на потребителите да търсят комбинация между достъпност и разнообразие.

Технологиите играят все по-важна роля в модерното образование – отразявайки това поръчките на таблети и лаптопи през eMAG са нараснали с 9% на годишна база, показателно, че семействата снабдяват децата с инструментите, от които имат нужда, за да учат, творят и да се свързват в дигиталния свят.

„Списъкът за първия учебен ден е повече от пазаруване – това е ново начало, изпълнено с очаквания за деца и родители,“ казва Силвиу Гугуи, управител на eMAG България. „Гордеем се, че правим този момент по-лесен, като предлагаме всичко – от раници до лаптопи – на едно място, доставено бързо и удобно. Тъй като ученето и развитието са непрекъснат процес, в eMAG България вече шест сезона подкрепяме програмата „Mentor the Young. Ще продължим да го правим и занапред, защото вярваме, че връзката между бизнеса и младите таланти е ключът към устойчивото бъдеще.“

Офертите на eMAG за новата учебна година обхващат множество категории, като 60% от асортимента е включен в абонаментната програма Genius, давайки на семействата възможност да се възползват от бърза и безплатна доставка, както и допълнителни предимства. Удобството е в основата на изживяването с eMAG – до момента 70% от поръчките за първия учебен ден са доставени чрез easybox, което е ръст от +17% на годишна база за тази услуга.

eMAG продължава да предлага достъпност, разнообразие и удобство. Раница, суичър или лаптоп – подготовката за класната стая сега е по-лесна, по-умна и по-достъпна от всякога.