Пак ни изпревариха: Румъния реши проблема с "Лукойл"

Румъния няма да поиска удължаване на крайния срок – 21 ноември, определен от американските власти, за санкциите срещу "Лукойл“. Това съобщи министърът на енергетиката Богдан Иван, цитиран от румънски медии. "Ние защитаваме енергийната сигурност на Румъния и строго прилагаме международните санкции срещу "Лукойл“, написа министърът в профила си във Фейсбук. Той посочи още, че Румъния ще подкрепи "възпроизвеждането и единното прилагане на санкциите, инициирани от САЩ в целия Европейски съюз“.

Без удължаване на срока

Богдан Иван не посочи каква формула ще приеме Румъния, а само че няма да поиска удължаване на крайния срок, определен от САЩ за налагане на санкциите.

Министърът уверява, че експерти от Министерството на енергетиката работят с всички компетентни органи за създаване на законодателство, което ще гарантира пълно спазване на режима на санкции, както и продължаване на работата на рафинерията "Петротел“ в Плоещ и търговията с петролни продукти, без да се застрашава доставката на гориво на вътрешния пазар.

Румъния "трябва да поеме контрола над компанията, за да гарантира пълното прилагане на международните мерки, да защити работните места на 5000 служители и да осигури стабилността и сигурността на националната енергийна система“, посочи министърът.

"Лукойл" в Румъния и България

Румъния, България и други държави са в надпревара с времето, за да спрат затварянето на рафинериите на „Лукойл“ преди санкциите на американските власти да влязат в сила на 21 ноември, отбелязва румънската секция на Радио Свободна Европа, цитирана от БТА. Тя допълва ,че "решението на Вашингтон и Лондон да включат "Лукойл“ и "Роснефт“ в списъка със санкции създаде паника в страните от ЕС, в които присъстват двете най-големи руски петролни компании".

Международните активи на "Лукойл“ – втората по големина петролна компания в Русия, включват рафинерии в Европа (по една в България и Румъния), 45 процента дял в завод за преработка на горива в Нидерландия, дялове в нефтени находища в Казахстан, Узбекистан, Ирак и Мексико, както и стотици бензиностанции по целия свят.

Пазарният дял на "Лукойл“ в Румъния е приблизително 20 процента, което я прави един от лидерите на пазара, но все пак е значително по-нисък от пазарния дял на компанията в България, където могат да загубят 50 милиона евро в резултат на прекратяването на износа на дизелово гориво и авиационно гориво, пише Радио Свободна Европа.

Рафинерията „Петротел-Лукойл“ е една от най-големите инсталации за преработка на суров нефт в Румъния с капацитет за рафиниране от приблизително 2,5 милиона тона годишно и допринася значително за икономиката на окръг Прахова и за осигуряването на вътрешния пазар на нефтопродукти.