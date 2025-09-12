Петролът на ОПЕК поскъпна над психологическа граница

Цената на петрола на Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) вчера се повиши отново и премина границата от 70 долара за барел, повишавайки се до 70,49 долара за барел, информира днес петролният картел, цитиран от БТА.

За определяне на цената на петрола на ОПЕК се използва т. нар. петролна кошница, включваща 12 сорта петрол за износ на страните членки на картела: Сахаран бленд или "Сахарска смес" (Алжир), Джено (Конго), Зафиро (Екваториална Гвинея), Раби лек (Габон), ирански тежък (Иран), Басра лек (Ирак), Кувейт експорт (Кувейт), Ес Сидер (Либия), Бони лек (Нигерия), Лек арабски (Саудитска Арабия), Мурбан (ОАЕ) и Мерей (Венецуела).

Историческият максимум за "кошницата на ОПЕК" е цената от 140,73 долара за барел, отчетена на 3 юли 2008 г.

Още: Пълен обрат с цената на петрола след неочаквана прогноза

Цената на барел петрол се определя чрез извеждане на средна аритметична величина от котировките към момента на закриване на търговията с всички сортове от "кошницата на ОПЕК" предходния работен ден.

Още: Петролът на ОПЕК поскъпва още