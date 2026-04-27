Петролът пак тръгна нагоре: Подготвя ли се пазарът за по-голямо сътресение?

Цената на петрола се повиши с почти 2 на сто днес на фона на липсата на напредък в мирните преговори между САЩ и Иран и продължаващите ограничения на доставките през Ормузкия проток, предаде Ройтерс. Оптимизмът за възобновяване на мирните усилия отслабна през уикенда, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп отмени планираното пътуване до Исламабад на своите пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър.

Фючърсите на суровия петрол тип Брент нараснаха с 2,23 долара, или 2,12 на сто, до 107,60 долара за барел към 9 часа българско време.

Американският лек суров петрол се търгува на цена от 96,18 долара за барел, което е увеличение с 1,78 цента, или 1,89 на сто.

През изминалата седмица сортът Брент и американският петрол отчетоха ръстове съответно от близо 17 на сто и 13 на сто – най-значителните седмични повишения от началото на конфликта.

Последните изявления на президента Тръмп, включително призивът му в социалните мрежи за твърди действия срещу ирански плавателни съдове в Ормузкия проток, продължават да поддържат висока геополитическа премия в цените на петрола“, коментира анализаторът в Phillip Nova Приянка Сачдева.

Иран до голяма степен ограничи преминаването през Ормузкия проток, докато САЩ са наложили блокада на иранските пристанища. Данни на аналитичната компания Kpler показват, че в неделя в Персийския залив е влязъл само един танкер с петролни продукти.

На този фон инвестиционната банка Goldman Sachs повиши прогнозите си за цените на петрола за четвъртото тримесечие до 90 долара за барел за сорта Брент и 83 долара за американския суров петрол, позовавайки се на намалено производство в Близкия изток.

Според анализаторите на банката, водени от Дан Струйвен, рисковете пред глобалната икономика са значителни, като посочват „нетни рискове за повишение на цените на петрола, необичайно високи цени на рафинираните продукти, потенциален недостиг и безпрецедентен мащаб на шока“.