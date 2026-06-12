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След въвеждане на отстъпка за горивата: Инфлацията в Германия се забави

12 юни 2026, 11:44 часа 399 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
След въвеждане на отстъпка за горивата: Инфлацията в Германия се забави

Инфлацията в Германия се е забавила до 2,6 на сто на годишна база през май, след като въведената от правителството временна отстъпка за горивата е ограничила част от ефекта от поскъпването на енергийните суровини, съобщи Федералната статистическа служба на Германия "Дестатис“. През април годишната инфлация достигна 2,9 на сто, което бе най-високото равнище от януари 2024 година насам.

Цените на енергията

Цените на енергийните продукти през май са били с 6,6 на сто по-високи спрямо същия месец на миналата година. Това представлява забавяне спрямо април, когато годишният ръст достигна 10,1 на сто.

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Хранителните продукти са поскъпнали с 0,4 на сто на годишна база, а на месечна база потребителските цени в Германия дори са намалели с 0,2 на сто спрямо април.

Забавянето на инфлацията е подпомогнато от въведеното от 1 май намаление на енергийния данък върху бензина и дизеловото гориво, което понижи цената на горивата с близо 17 евроцента на литър. Мярката обаче изтича в края на юни.

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Икономистите предупреждават, че развитието на инфлацията през следващите месеци ще зависи в значителна степен от ситуацията в Близкия изток и от движението на цените на енергийните суровини.

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Според анализаторите продължителното напрежение в региона може да доведе до ново поскъпване на храните и услугите, тъй като компаниите ще прехвърлят по-високите разходи за енергия, производство и транспорт върху крайните потребители.

Германският Съвет на икономическите експерти, известен като "икономическите мъдреци“, прогнозира средногодишна инфлация от 3,0 на сто през 2026 година. В пролетната си оценка експертите допускат, че при по-продължителни смущения в доставките на петрол и втечнен природен газ инфлацията може да достигне 3,5 на сто. 

Особено внимание се обръща на ситуацията в Ормузкия проток, през който преминава значителна част от световната търговия с петрол и природен газ.

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Инфлация Германия цени на горивата германска икономика цени на енергията
Пламен Иванов
Пламен Иванов Редактор
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