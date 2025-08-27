Повече българи пътуват в чужбина и повече чужденци идват у нас

Пътуванията на български граждани в чужбина през юли 2025 г. са 1 006 300 или с 16,8 на сто повече от юли 2024 година. Регистрирано е увеличение на пътуванията по всички наблюдавани цели, съобщи Националният статистически институт (НСИ).

През юли 2025 г. посещенията на чужди граждани в България са 2 004 700, което е с 5,6 на сто повече в сравнение със същия месец на предходната година, като е отчетено увеличение на пътуванията по всички наблюдавани цели. Транзитните преминавания през страната са 36,5 на сто (730 800) от всички посещения на чужди граждани в България.

Най-голям брой пътувания на български граждани са осъществени към: Гърция - 261 700, Турция - 253 200, Румъния - 91 700, Германия - 56 700, Сърбия - 54 300, Италия - 38 400, Франция - 34 800, Република Северна Македония - 33 200, Испания - 31 500, Австрия - 28 800.

В първата петица на предпочитани от българите дестинации за пътуване през юли 2024 г. са били: Турция - 241 000, Гърция - 218 200, Румъния - 64 200, Германия - 55 800, Сърбия - 45 500, сочи справка в НСИ.

Най-много посещения в България през юли 2025 г. са направили гражданите от: Румъния - 307 500, Турция - 305 400, Украйна - 220 500, Германия - 183 200, Полша - 105 600, Сърбия - 95 100, Гърция - 93 900, Чехия - 73 400, Обединеното кралство - 50 200, Нидерландия - 48 300.

