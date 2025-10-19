Пред числата и Путин не може да спори: Китай измества Русия от вековна нейна сфера - Централна Азия

Китай вече с бърз темп отнема задния двор на Руската федерация. Чрез икономическа експанзия, Пекин отрязва Москва от Централна Азия, която векове наред е на първо място под руско влияние, обобщава автор на британското издание The Telegraph.

През миналата, 2024 година, търговският обмен на Китай с Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Киргизстан вече е надхвърлил 94,8 млрд. долара. За сравенение, този на Русия с въпросните 4 бивши съветски републики, е двойно по-малък - 45 млрд. долара. Огромният обрат настъпи през 2023 година - а преди 25 години, т.е. когато Владимир Путин дойде на власт в Русия, руският търговски обмен с региона беше 5 пъти по-голям, отколкото този на Китай.

Докато Кремъл е зает "да превземе Киев за 3 дни" за четвърта поредна година, Пекин изгражда инфраструктура, подписва енергийни споразумения и превръща Централна Азия в сухопътен коридор към Европа – заобикаляйки Русия. The Telegraph отбелязва: Китай се готви за сценарий, при който морските пътища могат да бъдат блокирани – например в случай на война със САЩ заради Тайван. Ето защо контролът върху сухопътния транзит през Централна Азия се е превърнал в стратегически приоритет за Пекин. От 2013 година насам Китай е вложил над 29,5 млрд. долара в инфраструктурни проекти в Централна Азия (данни в оригинал - тук). Китай непрекъснато запълва вакуума на властта в регион, който Русия някога е смятала за своя безспорна територия.

В анализ от август, 2025 година, Центърът за европейски политически анализи (CEPA) напомня, че вече станаха ясни страховете на Москва, че за да не изгуби тотално Централна Азия, ще трябва да даде отпор на Китай и то в много дългосрочен план, защото руското икономическо влияние в региона е в дългосрочен упадък. Голям проблем за Кремъл е, че няма как да залага на идеологическия коз, както прави в хибридната си война със Запада - защото Пекин подкрепя повече или по-малко подобни на наративите на Путин, голямата разлика е в подхода. Китайският засега е далеч по-мек, под маската на "самоопределение", но винаги в посока "традиционните ценности".

Плюс за Путин е, че китайският бизнес действа на принципа на "дивия капитализъм" и това отблъсква местните, заради много лошите условия на работа, които идват заедно с китайските компании, а Русия използва централноазиатските страни като начин да заобикаля западни санкции и това облагодетелства тези държави икономически, защото техният износ към Руската федерация скача драстично. От друга страна обаче, в Русия вече гледат на мигрантите от Централна Азия все повече като на пушечно месо за армията на Путин в Украйна и животът на тези хора, търсещи по-добро препитание в Руската федерация, се усложни неимоверно - с редица ограничения и по-лесни процедури да бъдат гонени. Въпреки това, CEPA отчита, че през 2024 година паричните преводи от Русия към Таджикистан са се увеличили с 27%. Не бива да се забравя и, че много от минаващите икономически потоци през Централна Азия заради войната в Украйна тръгват точно от Китай, така че Пекин е крайният печеливш (например, обемът на китайски износ на резервни части за моторни превозни средства, минаващ през Киргизстан за Русия, е скочил от 300 млн. долара през 2021 година на 3,1 млрд. през 2023 година).

"Засега Русия и Китай съществуват едновременно и си сътрудничат въз основа на споделени ценности и идеи за света, включително цивилизационни идеологии, ценности и идеи, които до голяма степен съвпадат със светогледа на страните от Централна Азия", посочва в своя анализ CEPA. Въпросът е - докога?

